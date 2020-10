Tours : Bientôt des bureaux mobiles sur les marchés pour la police municipale

Afin d’être plus proches de la population

Outre la mise en place de la vidéo-verbalisation contre le stationnement gênant (lire notre article sur le sujet), l’adjoint à la tranquillité publique de la ville de Tours, Philippe Geiger prévoit plusieurs mesures dans les prochains mois à Tours, notamment en ce qui concerne la police municipale.

Pour l’élu, la police municipale doit être l’échelon de proximité. Pour cela, il croit aux missions d’ilotage, essentielles à ses yeux et aux outils préventifs. « Plus on agit tôt, plus on a de chances de résoudre les conflits de manière apaisée. »

La police municipale doit donc marquer plus sa présence sur le territoire pour notre interlocuteur, mais aussi répondre plus efficacement aux citoyens. Pour améliorer ces relations, l’adjoint prévoit dès le mois de décembre, de déployer un bureau mobile de la police municipale sur différents marchés de la ville (Coty, Velpeau, Halles, Saint-Paul) afin de répondre aux questions, renseigner, mais aussi saisir pourquoi pas saisir des signalements.

Autre objectif annoncé : rendre le standard téléphonique de la police municipale plus fluide, afin que ceux qui appellent aient des réponses systématiques, ce qui n’est pas forcément le cas aujourd’hui.

