[En vitrine] L’Archerygame débarque en Touraine et on va bien s’amuser !

Il suffit de bien savoir viser…

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité commerciale en Indre-et-Loire.

----------------

Il n’est jamais trop tard pour créer son entreprise et c’est la devise de Jean-Charles Menanteau : « Je suis à 2-3 ans de la retraite et j’avais envie de créer mon activité. J’y ai réfléchi pendant le confinement et je me suis lancé » raconte l’éducateur sportif qui a passé une bonne partie de sa carrière dans les centres de loisirs. En clair, les enfants et les jeux pour les occuper ça le connait !

Le Tourangeau est donc à l’initiative de la création d’Atlas pour Archerygame Tours Loisirs Aventures Sports.

Archery quoi ???

« C’est un jeu de tir à l’arc avec des fléchettes en mousse. On y joue avec deux équipes de 3 à 7 jours et c’est hyper ludique » nous explique Jean-Charles Menanteau. En gros chaque team a son camp de base, séparé par un no man’s land où on ne peut pas mettre les pieds, à part pour récupérer les flèches qui y auraient échoué au cours de la partie. Dans chaque territoire, on trouve des bunkers gonflables qui servent de réserve à flèches, de cachette ou de salle de réunion en vue d’élaborer une stratégie…

Objectif du jeu : tirer sur ses adversaires pour les faire prisonniers ou faire tomber 5 cibles dispersées dans le camp adverse. Si tous les joueurs d’en face se retrouvent capturés ou que toutes les cibles sont à terre c’est gagné !

Plein de scénarios à imaginer

Petit point stratégie : « C’est plus un jeu d’attaque que de défense. Souvent ce sont ceux qui prennent des risques qui gagnent » raconte Jean-Charles Menanteau. Les parties sont sans risques grâce aux flèches en mousse et aux masques qu’on porte sur le visage. En plus au début il y a un cours de perfectionnement pour le maniement de l’arc. Les prestations durent entre 1h30 et 2h pour 120€ (soit 12€ par personne si on fait 2 équipes de 5, que ce soit des enfants ou des adultes ça marche à tous les âges). En ce moment les affrontements se déroulent dans une salle de Tours-Nord mais aux beaux jours ça peut se faire dehors (terrain de foot, grand jardin…), il suffit d’une surface de 18m de long pour déployer tout l’attirail.

« C’est un jeu où on court pas mal et comme il y a l’impact des flèches c’est différent du laser game où on ne ressent rien quand on se fait toucher » argumente le créateur d’Atlas. Pour les enfants, il propose également plusieurs jeux afin d’intégrer les règles petit à petit… « On peut inventer plein de scénarios ! » s’amuse le Tourangeau.

A noter qu’en raison de la crise sanitaire, l’ensemble du matériel est désinfecté avant et après chaque partie. Plus d’infos sur via ce lien.