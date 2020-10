StorieTouraine 20/10/20 – Brocantes et vide-greniers interdits en Touraine ; Miss Centre-Val de Loire 2020 est élue ; Vianney à Tours en 2022…

Et une aide pour les clubs de sports touchés par la crise sanitaire.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

Point Covid…

Placée en zone d’alerte Covid renforcée, l’Indre-et-Loire prend une nouvelle mesure : l’interdiction de toutes les brocantes et des vide-greniers. La préfecture l’a confirmé dans un arrêté publié ce mardi. Les marchés restent autorisés.

Et puis c’est une tradition de fin d’année dans l’agglo tourangelle mais pour 2020, en raison du contexte sanitaire, le Cirque Georget de Luynes renonce à ses spectacles de Noël. A noter tout de même que le chapiteau a l’avantage d’être assez grand pour accueillir de larges réunions comme le conseil municipal d’installation du maire il y a quelques mois ou, plus récemment, un rassemblement de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Des aides pour le TVB et le CTHB…

La semaine dernière, la région Centre-Val de Loire a accordé 30 millions d’€ de subventions à des projets tourangeaux dont des aides aux clubs de volley de Tours et de handball de Chambray afin de les soutenir dans cette période de crise sanitaire. 15 200€ iront au TVB et 8 600€ au CTHB. Le plan d’aide contient également un versement de 321 000€ pour Engineering Data à Fondettes, entreprise qui développe un robot spécialisé dans la désinfection sanitaire.

Coupe de France de hockey…

Une montagne face à Tours ce mardi soir à la patinoire puisque les Remparts reçoivent Bordeaux, club de Ligue Magnus pour tenter de poursuivre l’aventure dans la compétition. Coup d’envoi à 20h.

Basket…

Battu à Rennes ce week-end, l’UTBM reçoit Lorient pour un nouveau match de la saison de Nationale 1. Coup d’envoi à 20h à Monconseil et match à suivre en live vidéo sur les réseaux sociaux.

Tennis de table…

Quelques jours après une défaite contre Poitiers, le TT Joué reprend du service en championnat de Pro Dames ce mardi à domicile (19h30 salle Jean Bigot). Cette fois ce sera contre Lille Métropole.

Vianney à Tours…

Le chanteur a mis à jour les dates de sa tournée et on l’attend au Parc Expo le 26 mars 2022.

Miss Centre-Val de Loire est Eurélienne…

Et elle s’appelle Cloé Delavalle. La jeune femme a été élue ce lundi soir lors d’une cérémonie organisée à Dreux. Originaire de Chartres, elle a notamment été choisie via des votes par SMS en raison des consignes sanitaires (pas de public sur place) mais c’est le jury qui a eu le dernier mot. C’est donc une infirmière en neurologie de 23 ans et 1m71 qui représentera la région Centre-Val de Loire au prochain concours Miss France prévu en décembre au Puy du Fou en Vendée. C’était sa 3e participation à l’élection. La seule Tourangelle du concours – Sara Marra, 19 ans – a été sacrée 4e dauphine.