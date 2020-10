StorieTouraine 19/10/20 – Hommages à Samuel Paty à Loches et Amboise ; Travaux de nuit sur l’A10 ; Grève à l’hôpital de Chinon…

Et un point Covid.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

Hommages à Samuel Paty…

Le Maire d’Amboise Thierry Boutard annonce que la ville va s’associer à l’hommage national qui sera rendu mercredi à Samuel Paty, le professeur décapité vendredi près de son collège des Yvelines pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. « Cet acte inqualifiable touche les fondements et les valeurs de notre socle républicain. La liberté est la force de notre démocratie » écrit l’élu. Les drapeaux de la ville seront mis en berne. Après une brève intervention des élus, il sera alors observé une minute de silence devant la Mairie, 60 rue de la Concorde. Après le grand rassemblement de Tours ce dimanche (entre 3 et 4 000 personnes) une manifestation-hommage a également lieu ce lundi à Loches (dès 18h).

Nuits de travaux sur l’A10…

Cette semaine, les habitués de l’autoroute vont devoir emprunter des déviations à hauteur de Ste-Maure. En raison des travaux d’élargissement de l’A10 qui doit passer à 2x3 voies, fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) en direction de Paris de 20h à 7h ce lundi et ce mardi soir puis fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) en provenance de Paris les nuits de mercredi et jeudi de 20h à 7h.

Point Covid…

Selon la NR, 85% des résidents du foyer de vie Anaïs de La Membrolle-sur-Choisille ont été testés positifs à la Covid-19 ainsi qu’une majorité des membres du personnel. 2 des 28 résidents handicapés de l’établissement ont été hospitalisés.

Par ailleurs, en raison du contexte sanitaire actuel, report du spectacle de Marc-Antoine Le Bret initialement prévu le jeudi 26 novembre prochain à 20h30 à l'Espace Malraux (Jouè-lès-Tours) au vendredi 30 mars 2021 et report du spectacle de Laurie Peret initialement prévu le samedi 21 novembre prochain à 20h30 dans la même salle au mardi 13 avril 2021. Les billets déjà achetés restent valables ou peuvent être remboursés.

Grève à Chinon…

Bientôt un mois qu’une partie du personnel de nuit de l’hôpital de la ville observe un mouvement de grève (il a débuté le 23 septembre). L’objectif est d’alerte la direction sur le manque de personnel et la pression de la hiérarchie. Près d’un tiers de l’équipe est par ailleurs en arrêt maladie. Les grévistes estiment qu’ils n’arrivent plus à faire leur travail correctement et que la direction « abusé » de leur « dévouement ».

Les élections régionales se préparent…

Et selon France Bleu c’est Aleksandar Nikolic qui pourrait mener la liste Rassemblement National. L’homme de 34 ans est délégué départemental du parti en Eure-et-Loir et a participé aux élections Européennes de 2019 (il était en 51e position) ainsi qu’aux dernières élections sénatoriales (2,25% des voix). Il est conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre. Le scrutin des Régionales est actuellement prévu en mars 2021 mais pourrait aussi être reporté en raison de la crise sanitaire.

Rugby…

Dimanche, Tours a été battre La Châtre 48-3 dans le cadre du championnat de Fédérale 3 de quoi confirmer sa première place de poule. En revanche défaite de Joué face à Blois.

Foot…

Avoine est éliminé de la Coupe de France après une défaite aux tirs aux buts contre Vierzon ce dimanche. Il y avait 0-0 à l’issue du temps réglementaire.