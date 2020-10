StorieTravaux 19/10/20 – Tours, Langeais, Savonnières… Tous les chantiers de la semaine

L’A85 sera notamment concernée.

Chaque semaine, Info Tours vous aide à circuler avec un point sur les chantiers annoncés en Indre-et-Loire. Voici ce qui vous attend dans la semaine du 19 octobre…

A85 :

Du jeudi 21 octobre à 9h au vendredi 22 octobre à 7h, jour et nuit : fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur Langeais (n°7), dans les deux sens de circulation. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Tours :

Travaux Place Rabelais la nuit du 21 octobre. Circulation et stationnement seront interdits. Du 21 au 23 octobre, travaux de rénovation de la Rue Turpenay avec circulation coupée le mercredi et le vendredi, stationnement impossible pendant tout le chantier. Enfin, début de 5 semaines de travaux pour installer des Points d’Apport Volontaires d’ordures Rue des Minimes près du Lycée Descartes et de l’Hôtel Moderne.

Savonnières :

Du 19 au 23 octobre 2020, la rue du Paradis sera interdite à la circulation et au stationnement en raison de travaux de renouvellement du réseau d'eau potable et d'eaux usées. Une déviation sera mise en place via la rue Chaude, les routes de la Planche, des Métairies et de l'Audeverdière. A partir du 26 octobre 2020, la circulation se fera en alternance jusqu'à la fin des travaux.

Travaux avec perturbations Fil Bleu :

En raison de travaux Boulevard Heurteloup, les arrêts Heurteloup, Mirabeau et Renan ne sont pas desservis par les lignes 2 (direction Les Douets), 5 (direction St Pierre Gare) et 10 (direction Beffroi). Les nuits du lundi 19 octobre au mardi 20 octobre et du mardi 20 au mercredi 21 octobre de 20h00 jusqu'à fin de service. Vous devez vous reporter à l'arrêt Gare Vinci situé Boulevard Heurteloup, ou à l’arrêt Renan (Lignes 2 et 10) situé Boulevard Heurteloup, où à l’arrêt Jéricho (Ligne 5) situé Avenue Jean Bonnin.

En raison d’un tournage de Film à Luynes mercredi et jeudi, les arrêts Chêne Vert, Les Planches, Stade Varenne, St Venant ne sont pas desservis par les lignes 50 et 57 (dans les deux sens). Vous devez vous reporter aux arrêts Provisoires situés rue de Gannay, où aux arrêts Luynes Centre situés rue Paul Louis Courier.

En raison de travaux d’élagage d’arbres mercredi Avenue Victor Hugo, l’arrêt Joué Centre n’est pas desservi par la ligne 15 (direction La Riche Soleil). Vous devez vous reporter à l'arrêt provisoire, situé rue Gamard. De plus, l’arrêt Joué Centre n’est pas desservi par les lignes 16 (direction Jacques Decour), 31 (direction Lycée Jean Monnet), et C3 (direction Joué-lès-Tours). Vous devez vous reporter à l'arrêt Joué Hôtel de Ville, situé Avenue de la République.