Les vacances de la Toussaint en Touraine : le top des idées de sorties avec les enfants

Il y a de quoi les occuper pour deux semaines.

Ce vendredi 16 octobre c’est le début des vacances de la Toussaint et il va falloir occuper les enfants... On vous propose donc une liste avec quelques idées de sorties pour eux et pour toute la famille..

Au Temps Machine de Joué-lès-Tours...

Unique en région Centre, Les Tontons Filmeurs organisent un évènement cinéma à destination des enfants de 3 à 12 ans du mercredi 21 au dimanche 25 octobre. « Récréaction » s’est construit dans cette volonté d’initier les enfants à la lecture de l’image et de les sensibiliser à l’art cinématographique par la pratique artistique. Extraits du programme :



MERCREDI 21/10

> 17h (1h52) - Projection de l’encre à l’écran « Dumbo » de Tim Burton - dès 8 ans (Grande Salle) - 80/100 personnes maxi. 5 euros pour les enfants et gratuit pour les accompagnateurs



SAMEDI 24/10

> 14h (1h) - Ateliers de pratiques audiovisuelles (sur inscription) - dès 5 ans. 15 enfants maxi par atelier.

5 euros l’atelier/enfant. Light painting avec Ghislain Renier. Bruitages avec Lucas Charvet. Stop motion avec Cédric Garnier. Pensez à apporter vos jouets !



> 15h (40min) - Ciné-concert « Duo Bocage joue sur Contes Chinois » - à partir de 5 ans - 80/100 personnes maxi.

Les films : « L’épouvantail » de Hu Jinquing (1985-10min) ; « Les singes qui voulaient attraper la lune » de Zhou Keqin (1981-10min) et « Impression de montagne et d’eau » de te Wei (19 min)

5 euros pour les enfants et gratuit pour les accompagnateurs (avec la conférence dans la foulée)



DIMANCHE 25/10

> 10h (1h) - Ateliers en libre accès - dès 3 ans.

5 euros par enfant et gratuit pour les accompagnateur (atelier en libre accès + projection + lecture adaptée)

-Poubellotropes avec Amandine Lopes / En partenariat avec Ciclic

-Espace lecture avec Elsa Maupeu / En partenariat avec la médiathèque de Joué-lès-Tours



> 11h (45min) - Projection de courts métrages d’animation - dès 3 ans - 80/100 personnes maxi.

> 15h (1h) - Projection de courts métrages d’animation - dès 6 ans - 80/100 personnes maxi.

Les enfants pourront découvrir des courts-métrages aux styles et sujets variés. A l’issu de la projection les enfants seront amenés à voté pour leur film préféré et décerner le prix du public. Un jury professionnel remettra également un prix, tout comme la SACEM, pour la meilleure musique de film.



Possibilité de se restaurer le dimanche midi avec la présence du Foodtruck « Le Bolid Gourmand » qui sera en place ! Plus d’infos et résas > www.tontons-filmeurs.fr

A la Forteresse de Chinon...

On vous conseille l’exposition Mythes et Légendes qui met en scène les personnalités emblématiques du monument, encore aujourd'hui auréolées de mystère aujourd’hui. De la légende de la Reconnaissance, en passant par la légende arthurienne et la malédiction des templiers, traversez les siècles et partez à la découverte des mythes les plus populaires de l'occident médiéval.



Et puis une nouveauté : Monument game « Les âmes perdues des templiers » (dès 9 ans, avec les parents).Tous les jours à 15h 1er parcours escape game dans des espaces jamais visités de la Forteresse. Le pitch: « on raconte que les esprits des templiers qui ont été emprisonnés en 1308 hantent encore la Forteresse royale de Chinon. Vous allez devoir libérer leurs âmes en décryptant les messages qu’ils ont disséminés dans les zones secrètes de la Forteresse ». Coopération et réflexion seront les clés de la réussite. Sur réservation, tous les jours à 15h. Tarif : 21€ / 17€.

Cité Royale de Loches...

Visite famille de l’exposition « ANIMALIS –les animaux royaux et fantastique » chaque mardi, jeudi et dimanche des vacances à 15h. Un médiateur de la Cité royale de Loches conte les animaux, ainsi que leurs liens avec les hommes et les femmes du Moyen-Âge. Peur, fascination, mythe, mais aussi travail en commun, les animaux sont essentiels et indissociables de la vie médiévale. Visite au logis royal. Droit d’entrée du monument pour accéder à l’animation.

Cluedo géant au Musée du Compagnonnage de Tours...

Le pitch : Le soir du vernissage d’une exposition, un cadavre est retrouvé en bas des escaliers de l’issue de secours du musée. Où a eu lieu le meurtre ? Qui est l’assassin ? Un compagnon, une mère, un agent du musée ? Avec quelle arme : une corde, une canne, une bisaiguë... ? Menez l’enquête en famille dans les salles du musée à la recherche du coupable ! Groupes de 3 à 6 personnes à partir de 8 ans du 21 au 31 octobre à 10h ou 11h en résrvant au 02 47 21 62 20.Tarif : 5,80€ / 4€ ou gratuit.

Dans les autres musées...

En plus de la nouvelle expo sur les araignées au Muséum d’Histoire Naturelle de Tours, direction le Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny (art préhistorique dès 6 ans, instruments de musique dès 8 ans) ou ale Musée de Balzac du Château de Saché avec des ateliers musicaux pour les 5-8 ans les 21 et 28 octobre à 11h. Sur réservation, 2€50 pour les moins de 7 ans, tarif plein : 8€50, tarif réduit: 7€50

Château de Langeais...

Une animation ludique et interactive permet de découvrir ces secrets de fabrication des tapisseries.‭ ‬Dans une des salles transformée pour l’occasion en atelier du tisserand,‭ ‬une animatrice expose les principes de base du tissage,‭ ‬puis invite les visiteurs à réaliser leur ouvrage,‭ ‬qu’ils emporteront à l’issue de la séance. Du‭ ‬20‭ ‬au‭ ‬29‭ ‬octobre,‭ ‬du mardi au jeudi inclus,‭ ‬de‭ ‬10h à‭ ‬13h puis de‭ ‬14h à‭ ‬17h.‭ ‬A partir de‭ ‬7‭ ‬ans.‭ ‬Durée‭ ‬45‭ ‬min.‭ ‬environ. Sur réservation ‭ ‬uniquement au‭ ‬02‭ ‬47‭ ‬96‭ ‬72‭ ‬60.

A Loches...

Cet automne, la collégiale Saint-Ours change de peau. La Ville de Loches et la compagnie Quart de Soupir vous proposent une nouvelle expérience sensorielle au sein de ce monument emblématique. En soirée du 17 au 31 octobre, venez découvrir "Métamorphoses", un spectacle immersif, en notes, lumières et poésie. Le bestiaire roman du portail de l'édifice change d'état, de texture, de nature. Durant une quinzaine de jours, la collégiale de Loches se mue en peau de verre, peau d'écorce, peau de pluie, peau de ciel... Les sons et les couleurs se déploient révélant tout un monde onirique au-delà des apparences. Une architecture transfigurée.



Collégiale Saint-Ours, 19h-22h. Séance toutes les 30 min. (dernière séance à 21h30). Gratuit. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Château de Villandry...

Qui n’a jamais rêvé de déambuler dans un château à la tombée de la nuit ? Le samedi 24 octobre, le Château de Villandry participe à la deuxième édition de la Nuit des Châteaux. Une ouverture en nocturne exceptionnelle de 18h45 à 22h. De la salle à manger aux chambres en passant par la bibliothèque et la cuisine, laissez-vous guider et transporter dans l’atmosphère chaleureuse et conviviale de la demeure d’Ann et Joachim Carvallo dans les années 1920. Avant ou après votre découverte du château, découvrez également une partie des jardins illuminée à la bougie. Parcours théâtralisé. Durée : environ 50 minutes. Uniquement sur réservation - Nombre de places limité. Billetterie en ligne, réservation par créneau horaire.