Livres pour enfants, concerts, fleurs... 9 bons plans pour votre week-end en Touraine

On parle aussi de sport.

Chaque vendredi Info Tours vous propose une sélection de sorties pour le week-end en Indre-et-Loire. Voici ce qu’on vous conseille d’ici le 18 octobre...

----------

Lecture...

La Quinzaine du Livre Jeunesse revient à l’Hôtel de Ville de Tours dès ce vendredi et jusqu’à dimanche. La mairie va se transformer en grande librairie pour les enfants avec plus de 300 nouveautés littéraires à découvrir, 7 auteurs en dédicace et des spectacles jeune public. Entrée libre.

Rencontre...

L'auteur de bande-dessinée Thibaut Lambert sera présent à la bibliothèque de Neuvy-le-Roi samedi, pour présenter sa bande-dessinée "L'amour n'a pas d'âge" réalisée lors d'un atelier d'écriture en EHPAD. A 14h00, il animera un atelier BD ouvert à toutes et à tous à partir de 8 ans. Le soir, l'artiste rencontrera le public dès 20h30 pour présenter les planches originales de sa BD exposées sur les murs de la bibliothèque. La rencontre se terminera par une séance de dédicace. Cet événement s'inscrit dans le cadre du cycle "Si sénior ! Le vieillissement et si on en parlait" organisé dans les bibliothèques du département. Inscriptions pour l'atelier et la rencontre au 02.47.24.89.95

Surprise artistique...

Ce vendredi et ce samedi, Quenelle de Brest organise un show burlesque déglingué au Grand Cagibi sur l'Île Aucard. Vous pourrez y voir des numéros de burlesque "classique" à des numéros plus intimistes autour des thématiques LGBT, corps, inclusion ou féminisme. Afin de respecter les consignes de sécurité liées au Covid 19 (port du masque obligatoire et gestes barrières), il n'y aura pas de billetterie sur place et les jauges se retrouvent réduites.



Billetterie du vendredi 16: https://www.weezevent.com/show-burlesque-deglingue-7-du-ven...

Billetterie du samedi 17: https://www.weezevent.com/show-burlesque-deglingue-7-du-sam...

Au Bateau Ivre...

A l'occasion de la sortie de leur deuxième EP "Kintsugi", les Tourangeaux d'Astray Astronauts sont invités pour la première soirée Pirates du Bateau Ivre pour faire tanguer ses murs sous une déferlante de guitares ! C’est ce vendredi à 20h. Un nouvel EP est sorti le 25 septembre.

Concerts d’automne...

Deuxième week-end du festival de musiques anciennes de la Ville de Tours marqué notamment par la prestation de l’Ensemble Consonnance dimanche à 15h au Grand Théâtre. Les infos et réservations sur le site de l’événement.

Artisanat et Métiers d’Art à Ballan-Miré...

30e édition du salon annuel que la commune consacre à ce sujet. C’est samedi et dimanche au Centre d’Animations de La Haye. Au programme : rétrospective des invités d’honneur via une expo, musique et démonstrations des exposants. Entrée libre.

Des fleurs !

Si vous voulez des orchidées pour chez vous, foncez au Jardin Botanique samedi de 10h à 17h pour une grande vente (également une exposition si vous avez juste envie de profiter du spectacle).

Bon plan...

Dimanche c’est la Foire au Troc sur le Boulevard Béranger à Tours. Vous pourrez chiner sur les différents stands dès 9h.

Sport...

Ce vendredi le TVB reçoit Nice à 20h dans le cadre du championnat de Ligue A. C'est au Palais des Sports.