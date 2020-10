StorieTouraine 14/10/20 – Cas de Covid à l’EHPAD Debrou de Joué ; Nouvelle épicerie sociale en Touraine ; L’UTBM en 16e de finale de la Coupe de France…

Et des rejets radioactifs à la centrale de Chinon.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi.

Point Covid…

Alors qu’on attend la confirmation du passage de l’Indre-et-Loire en zone d’alerte renforcée – qui semble incontournable vu les derniers chiffres de la maladie – on apprend via la NR qu’une résidente de l’EHPAD Debrou de Joué-lès-Tours a été testée positive. Les visites sont interdites tout comme les admissions en attendant le résultat de tests qui seront pratiqués sur les 234 résidents et les 200 membres du personnel de l’établissement.

Par ailleurs, le spectacle Miraculous qui devait avoir lieu le 10 mars 2021 au Parc expo de Tours est reporté au 22 janvier 2022. Les billets achetés pour ce spectacle resteront valables pour la date de report. Les personnes n’ayant pas la possibilité d’assister à la date de report sont invitées à se rapprocher de leur point de vente afin de se faire communiquer les conditions de remboursement de leurs places avant le 31 décembre.

Pour les mêmes raisons – et avec les mêmes conditions – le spectacle d’Alex Ramires initialement prévu le dimanche 15 novembre 2020 à 18h à l’Espace Malraux de Joué est reporté le samedi 20 novembre 2021 à 20h30.

Le premier ministre annoncé en Touraine… puis décommandé !



Jean Castex envisageait un déplacement à Saint-Pierre-des-Corps ce samedi, dans les locaux de la Banque Alimentaire de Touraine qui s’apprête à inaugurer la deuxième épicerie mobile du département. La première lancée par la Croix Rouge propose des denrées à moindre coût en zone rurale du Nord Touraine, celle-ci serait à destination des étudiants, également très touchés par la précarité. Le 1er ministre pensait donc assister à une présentation du dispositif à l’occasion de la Journée du Refus de la Misère. Il aurait pu en profiter pour faire des annonces nationales au sujet de la lutte contre la pauvreté, phénomène amplifié par la crise sanitaire. Cela dit, sa venue en Touraine a été décommandée de source préféectorale, en raison de la crise sanitaire.

Centrale nucléaire de Chinon…

Du 19 au 21 septembre, l’unité de production d’électricité située sur la commune d’Avoine a rejeté du liquide radioactif dans la Loire à une dose trop importante, ce qui est contraire à la réglementation. Il s’agirait d’une erreur d’analyse au sein de la centrale. La direction d’EDF assure que les seuils au-delà desquels il y a un risque pour la santé étaient très loin d’être dépassés (on était à 60 becquerels par mètre cube au lieu de 20, il faut atteindre 10 000 pour obtenir une eau non potable)., les défenseurs de l’environnement s’inquiètent quand même d’une radioactivité à long terme du fleuve et de ses conséquences.

Pollution de l’Indre…

Presque un mois après l’interdiction de pêche et de navigation sur l’Indre entre Monts et Rigny-Ussé, la préfecture d’Indre-et-Loire autorise de nouveau ces deux activités. Les restrictions avaient été prises à la suite d’une pollution de l’eau, en l’occurrence après le déversement d’un produit pharmaceutique le 11 septembre depuis l’usine Recipharm. Il avait fallu attendre 1 semaine pour que les autorités prennent la mesure des dégâts (mort de poissons). Une affaire également judiciaire : une enquête a été ouverte à la demande du parquet de Tours.

Insolite…

La mairie de Sainte-Maure-de-Touraine a fait part ce mercredi matin d’un dérèglement des cloches de son église. Une entreprise a été mandatée pour réparer le système.

L’aventure de l’UTBM continue…

Tours figure dans les 32 équipes encore en lice en Coupe de France de basket après son succès 77-68 contre Les Sables-d’Olonne ce mardi soir en Vendée. Parfois menés, régulièrement chahutés, les hommes de Pierre Tavan ont tout de même réussi à s’imposer devant une équipe tout juste montée de Nationale 2et qu’ils retrouveront dans un mois lors du championnat de N1. Les voilà donc en 16e de finale, on attend désormais le tirage.

Tennis de table…

Pour son retour en championnat Pro Dames ce mardi, le TT Joué s’est incliné 3-2 contre Poitiers.