L'Université de Tours organise un salon spécial pour la reconversion professionnelle

C'est jeudi et sur Internet.

On a beaucoup dit que la crise sanitaire et le confinement avaient eu tendance à accélérer certains projets de changement de vie professionnelle. Si vous n'avez pas encore sauté le pas et que ça vous titille vous allez pouvoir glaner des infos ce jeudi 15 octobre depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Pour la 6e fois, l'Université de Tours organise un salon baptisé Nouvelle Vie Professionnelle. Elle fait ça avec plusieurs autres organismes de formation comme le GRETA ou l'AFPA. L'IUT de Tours et CAP EMPLOI sont également dans la boucle.

Ce salon virtuel devrait vous permettre de trouver les réponses aux questions que vous vous posez sur la formation professionnelle : comment faire le point sur mon parcours professionnel ? Puis-je reprendre une formation ? Quelle formation est la plus adaptée à mon projet ? Comment financer ma formation ?

Pendant ce salon, de nombreux acteurs de la formation présenteront leur offre, conseilleront les personnes et les accompagneront dans leur changement de vie professionnelle.Tout aura lieu en ligne en raison de la crise sanitaire.

Des ateliers thématiques se feront en visioconférence : élaborer son projet professionnel à 10h ; financer sa formation à 11h ; le bien-être au travail à 11h.

Rendez-vous donc ce jeudi 15 octobre de 9h30 à 15h via ce lien.