CARTE : Où voir du street art à Tours (et dans l’agglo) ?

On peut découvrir des oeuvres dans bon nombre de quartiers.

Aujourd’hui, quand on visite une ville, on peut s’intéresser aux monuments, à sa gastronomie, à ses musées, à son univers culturel, à ses espaces naturels... ou à sa scène street art. En France comme à l’étranger, on ne compte plus les cités qui en font des atouts touristiques avec des visites guidées thématiques (Paris, Barcelone, Berlin...). Il existe même une application mobile pour identifier les oeuvres remarquables de plusieurs destinations.



Dans ce domaine, Tours et l’Indre-et-Loire ne sont pas en reste. On y trouve d’ailleurs quelques artistes reconnus comme Monsieur Plume, Gil KD ou Topaz, visibles de manière impromptue dans la rue ou via leur participation à des expositions événementielles... La petite commune de Crissay-sur-Manse organise de son côté un festival dédié au street art baptisé Graffeurs au Château.

Alors où voir du street art à Tours et dans l’agglo ? Par définition, la discipline est intimement liée à l’imprévu et on ne peut que vous encourager à ouvrir l’oeil lors de toutes vos balades. Une oeuvre peut apparaître et disparaître du jour au lendemain à la faveur d’un chantier ou d’une pulsion artistique. On peut se trouver face à de grandes fresques comme de toutes petites créations à peine détectables si l’on ne porte pas un regard appuyé sur les murs autour de soi. Il faut aussi faire la différence entre les commandes publiques - de plus en plus nombreuses - et toutes ces peintures nées dans l’illégalité mais qui - parfois - réussissent à s’imposer durablement dans le paysage au point d’en façonner l’identité.



Ce musée en plein air et en accès libre en réjouit certains et en laisse d’autres plus perplexes. On se demande parfois où est la frontière entre geste artistique et ce tag qu’on voudrait effacer si tôt inscrit. Ou encore que penser de la démarche derrière une simple signature ? Il ne nous appartient pas de trancher ces débats en revanche nous vous proposons ci-dessous une carte recensant une partie des points d’intérêts muraux de l’agglomération tourangelle. Vous le verrez, ça va bien au-delà des bords de route ou de voie ferrée... N’hésitez pas à nous écrire pour signaler d’autres lieux (à noter que certains endroits connus des initiés mais interdits d’accès au grand public ne figurent pas dans la liste) :