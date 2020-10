StorieTouraine 12/10/20 - L’enquête après le double crash de Loches ; Manifestation de policiers à Tours ; Des travaux supplémentaires sur l’A10...

Et un accident lors d’un spectacle au 37e Parallèle.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi...

Loches : après l’accident, l’heure de l’enquête...

Ce lundi, on ignore toujours pourquoi un ULM et un petit avion de tourisme se sont percutés en plein vol samedi après-midi au dessus de la ville de Loches. 5 personnes de 28 à 75 ans sont mortes (2 hommes - les pilotes, expérimentés - et 3 femmes). Leurs corps ont été transférés à l’institut médico-légal de Tours pour des autopsies qui s’achèveront ce mardi. Lors d’une conférence de presse tenue dimanche à Loches, le procureur de la République de Tours a indiqué que les investigations prendraient du temps, la zone du crash de l’avion - dans un secteur boisé - nécessitant notamment la présence continue des enquêteurs 48h après le drame tandis que la Rue Aristide Briand où est tombé l’ULM a été rendue à la circulation.



Les premiers éléments, notamment fournis par les témoignages et les premières observations de la scène, indiquent que les passagers de l’ULM ont tenté de déclencher leur parachute - mais trop tard. On ignore si l’un des appareils a été victime d’un problème technique ou si l’accident est lié à une erreur humaine. Les aéronefs partis survoler les châteaux de la Loire n’avaient pas déposé de plan de vol (ils n’en avaient pas l’obligation).



La cellule psychologique ouverte à Loches avait reçu une vingtaine de personnes dimanche (proches des victimes et témoins). La Croix Rouge a notamment été sollicitée pour participer aux opérations.

Accident en plein spectacle...

Samedi soir, la Compagnie 100 Issues présentait son dernier spectacle au 37e Parallèle dans le quartier des Douets à Tours-Nord. Au cours d’une chute prévue dans le scénario, un artiste ets mal tombé et s’est cogné la tête entraînant l’interruption de la représentation et une intervention des pompiers. Ses jours ne sont pas en danger, son état n’est pas préoccupant. Il est d’ailleurs sorti de l’hôpital dimanche après-midi.

Manifestation de policiers...

Près de 80 agents du commissariat de Tours ont manifesté Rue Marceau ce lundi matin, un mouvement de soutien à leurs collègues de Champigny-sur-Marne attaqués avec des feux d’artifice samedi soir (sans faire de blessés). Suite à cette affaire, les syndicats de policiers seront reçus jeudi par le président Emmanuel Macron.

Travaux...

Sur l’autoroute A10, Vinci Autoroutes doit entreprendre des travaux d’entretien sur le réseau hydraulique ainsi que la réparation de dispositifs de sécurité. Ces travaux entrainent la fermeture de la bretelle d’entrée sur l’A10 du diffuseur de Tours-Nord/Parçay-Meslay (n°19), en direction de Paris et du Mans. Afin de limiter la gêne, ces opérations se dérouleront les nuits du 13 et du 14 octobre 2020, entre 20h et 6h. Une déviation est mise en place via la RD910 et le boulevard Abel Gance pour rejoindre l’A10 par le diffuseur Vouvray/Sainte-Radegonde (n°20).



Un chantier qui s’ajoute à la fermeture de l’A10 mardi soir de Joué à Sorigny dans le cadre des travaux d’élargissement de l’autoroute.

Rugby...

Deux résultats de Fédérale 3 ce dimanche : Chinon s’impose 18-17 à Châteauroux et Tours bat Pithiviers 43-15.