StorieTouraine 11/10/20 – Défaite du Tours FC, large succès de l’UTBM, la perf’ des Remparts… Les résultats sportifs du week-end

On revient aussi sur le volley.

Ce dimanche dans la StorieTouraine on vous fait un point en un clic sur les principales rencontres sportives du week-end…

Le Tours FC en panne…

Tout s’est joué en deuxième période… Ce samedi en début de soirée le Tours FC accueillait la réserve de Chartres à la Vallée du Cher dans le cadre du championnat de National 3. Les visiteurs ont ouvert la marque à la 57e minute avant l’égalisation des hommes de Nourredine El Ouardani 10 minutes plus tard. Ça aurait pu se finir en match nul mais les Euréliens se sont finalement imposés 2-1 avec un but à la 90e minute, par mathieu Villette qui avait déjà conclu 30 minutes plus tôt. Avec 5 points, le TFC pointe à la 10e place sur 14 au sein du championnat régional dont il faut finir premier pour accéder au niveau supérieur. Il a 6 points de retard sur le leader Saran.

Parmi les autres équipes du département, on souligne la bonne opération du FCOT qui s’impose 1-0 à Avoine et se trouve dans le quatuor de poursuivants au classement avec 8 points. Les Avoinais sont 7e (avec un match en retard), juste derrière Montlouis qui a dominé Saint-Jean-le-Blanc 2-1.

Photo de Une : le FCOT après sa victoire contre Avoine – Facebook FC Ouest Tourangeau

Ça cartonne en basket…

3e victoire en 3 matchs de championnat pour l’UTBM, efficace face à Tarbes-Lourdes samedi soir à Monconseil : succès 81-61 et première place de la poule de Nationale 1 sans autre équipe au même niveau. C’est la première fois que les hommes de Pierre Tavano s’imposent aussi largement depuis le début de la saison.

Un peu plus tôt, les joueuses du CES Tours recevaient Rennes sur le même parquet. Elles ont bataillé face à une équipe qui joue les premiers rôles en N2. Au final, défaite 60 à 67.

Les Remparts efficaces…

Les hockeyeurs tourangeaux avaient un handicap à rattraper dès l’entame du championnat de D1 : 3 points retirés sur décision des instances financières. Comme la saison dernière, ils ont rempli leur contrat en allant s’imposer de façon bien nette à Strasbourg pour la 1ère journée de la compétition. Un succès 5-1 avec un premier but en 14 secondes contre des Alsaciens privés d’une partie de leur effectif et où la Covid-19 avait fait son trou.

Le TVB met la gomme à Toulouse…

Cette fois pas de match étriqué comme celui de mardi face à Nantes (victoire 3-2). Les volleyeurs ont été gagner 3-0 à Toulouse ce samedi pour la 3e journée du championnat de Ligue A. Ils affichent donc un bilan de 2 succès et une défaite en trois rencontres. La suite c’est une opposition contre Nice vendredi soir à Grenon.

A suivre dans la journée…

Evidemment la course cycliste Paris-Tours qui va arriver plus tôt que prévu Avenue de Grammont pour s’achever avant le début de la finale Nadal / Djokovic de Roland Garros. Ce sera donc vers 14h30-14h45 mais sans public à partir de la Place de la Liberté (masque obligatoire sur le reste du parcours). Les coureurs partent de Chartres, ils doivent notamment emprunter une dizaine de kilomètres de chemins de vigne dans le Vouvrillon. Ils seront précédés du peloton de la course Espoirs, on suivra également l’arrivée du Kilomètre Paris-Tours dédié aux futurs sprinteurs. Pour voir la course à la télé c’est dès 13h35 sur France 3.

Et puis en rugby, on peut vous conseiller un passage au Stade Tonnelé pour voir l’US Tours contre Pithiviers à l’occasion de la 4e journée du championnat de Fédérale 3.