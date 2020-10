StorieTravaux 11/10/20 – L’A10 fermée mardi soir entre Joué et Sorigny

Et tous les chantiers de la semaine.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les travaux annoncés dans les prochains jours en Indre-et-Loire pour vous aider à circuler. Voici ce qu’on nous a annoncé d’ici le 18 octobre…

-------------

A10 :

La nuit du mardi 13 octobre au mercredi 14 octobre, de 20h à 6h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Tours-nord (n°19), en direction de Paris. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

La nuit du mardi 13 octobre au mercredi 14 octobre, de 20h à 7h : fermeture de l'autoroute A10 entre les échangeurs de Monts-Sorigny (n°24.1) et de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), dans les deux sens de circulation.

La bretelle d'entrée de l'échangeur de Monts-Sorigny (n°24.1) sera fermée, en direction de Bordeaux. La bretelle d'entrée de l'échangeur de Sainte-Maure-les-Touraine (n°25) sera fermée, en direction de Paris. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Travaux avec perturbations Fil Bleu :

En raison de travaux rue d’Amboise à Joué-lès-Tours, l’arrêt Clos Lucé n’est pas desservi par la ligne 15 (dans les deux sens de circulation) les 14, 15 et 16 octobre. Vous devez vous reporter à l’arrêt Provisoire, situé rue de Chambord.

En raison de travaux Allée André Malraux à Joué, l’arrêt Espace Malraux n’est pas desservi par la ligne C3 (direction Joué Hôtel de Ville) du 16 au 21 octobre. Vous devez vous reporter à l'arrêt L’Epend, situé rue de la Tourmaline.

En raison de travaux rue Émile Zola à Tours, les arrêts F. Sicard, Ste Ursule, Zola, Nationale, Jerusalem ne sont pas desservis par la ligne C1 (direction Bretonneau). Jusqu’au 30 octobre, vous devez vous reporter à l’arrêt Petit Pré situé rue des Ursulines, ou à l’arrêt Grand Théâtre situé rue Voltaire, ou à l'arrêt Marceau situé rue des Halles.

Tours :

Début ce lundi et pour 3 semaines de travaux de réalisation de revêtement de voirie et de cheminement PMR (Personnes à Mobilité Réduite) Rue Sébastopol entre la rue Roger Salengro et la rue d’Entraigues. Pendant les travaux, la circulation sera déviée et seul l’accès aux véhicules des riverains sera possible suivant l’avancement et les horaires du chantier.