StorieTouraine 10/10/20 – Une voiture à l’eau à Saint-Genouph ; Manifestation devant Hutchinson à Joué ; Lancement de saison pour les Remparts…

Et la réussite de Chambray en handball.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

----------------

Accident de la route…

Ce vendredi en fin d’après-midi, une voiture transportant trois personnes a fait une sortie de route à Saint-Genouph et elle a terminé sa course dans un bras de la Loire, au lieu-dit Les Varennes. Les trois passagers – trois jeunes d’une vingtaine d’années – ont été légèrement blessés mais ont pu sortir du véhicule avant même l’arrivée des secours. L’intervention a nécessité la mobilisation d’une grosse vingtaine de pompiers et les trois victimes ont été transportées à l’hôpital.

Manifestation devant Hutchinson…

Le Parti Communiste appelait ce vendredi à un rassemblement sur le site Hutchinson de Joué-lès-Tours afin de dénoncer la politique de l’entreprise qui supprime près de 400 postes en France dont une centaine en Indre-et-Loire. Les militants assurent que le sous-traitant automobile rattaché au groupe Total a les moyens de maintenir l’emploi. Ils considèrent également que chaque emploi perdu dans l’usine entraînera aussi une menace sur 2 emplois indirects autour. Joué-lès-Tours a déjà perdu deux fleurons industriels en 7 ans : 700 salariés chez Michelin et plus de 200 à Tupperware.

La réussite de Chambray…

4 matchs de championnat : 1 défaite, 1 nul… et désormais deux victoires. Ce vendredi soir à Saint-Cyr, le CTHB a battu Mérignac 27-22 avec même dix points d’avance en fin de première période. Un deuxième succès consécutif qui fait du bien : les Chambraisiennes sont – provisoirement – 2e du championnat en attendant les autres rencontres de la 4e journée.

Foot en National 3…

Ce samedi soir, Montlouis-sur-Loire reçoit les Loirétains de Saint-Jean-le-Blanc à 19h, une demi-heure plus tôt il faudra suivre le derby entre Avoine et le FCOT de Ballan-Miré (sachant que le club va récupérer le point perdu à la suite du match contre Tours après une action litigieuse). De son côté, le Tours FC reçoit Chartres avec l’objectif de reprendre de la confiance en championnat où il est jusqu’ici assez timoré. Coup d’envoi à 18h à la Vallée du Cher.

Hockey sur glace : c’est parti !

Ce samedi c’est le début de saison pour les Remparts de Tours qui se rendent à Strasbourg afin d’y disputer la 1ère journée du nouveau championnat de D1. Ils doivent l’emporter car ils ont trois points en moins au classement, en raison d’une sanction sur leur bilan financier. La saison dernière, avec le même handicap, le club avait réussi à accrocher les play-offs. Par ailleurs, les Tourangeaux seront opposés à Bordeaux pour les 16e de finale de la Coupe de France soit un club de Ligue Magnus, l’Elite du hockey français. Le match aura lieu le 20 ou le 21 octobre.

Basket…

Deux matchs à suivre ce samedi à Monconseil : à 17h, les joueuses du CES Tours reçoivent Rennes dans le cadre du championnat de Nationale 2 (et ça s’annonce bien difficile)… Ensuite place aux hommes de l’UTBM à 20h contre Tarbes-Lourdes pour le championnat de Nationale 1. Les Tourangeaux restent sur 2 succès consécutifs. Ce sera par ailleurs le 1er match des visiteurs qui n’ont pas encore joué en championnat à cause de contaminations à la Covid-19.

Volley…

3e match en une semaine pour le TVB qui se déplace à Toulouse dès 20h pour la 3e journée de Ligue A. Pour l’instant le bilan du club : une victoire et une défaite.