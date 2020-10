ReplayTouriane #46 – Vol de drapeau LGBT, cantine sans plastique, vélos à louer… 5 infos qui ont marqué la semaine (garanti sans Covid)

Et aussi les projets de la ville de Tours pour les transports.

Chaque samedi, le ReplayTouraine vous propose un résumé des informations marquantes de la semaine en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce 10 octobre…

1 – Le drapeau arc-en-ciel a disparu

Samedi 3 octobre, la ville de Tours a affiché son soutien à la lutte contre l’homophobie en accrochant un drapeau arc-en-ciel symbole de la communauté LGBT au fronton de l’Hôtel de Ville Place Jean Jaurès. Il s’agit d’une première pour la commune désormais dirigée par le maire écologiste Emmanuel Denis. Un petit défilé réunissant des élus et une délégation de l’association Centre LGBTI de Touraine a également rallié la mairie depuis le Château de Tours.

Quelques jours plus tard, plus de drapeau sur le bâtiment. Il n’a pas été retiré mais volé d’après le maire qui compte porter plainte. D’après un journaliste de Libération sur Twitter, l’acte a été revendiqué par des internautes proches des milieux d’extrême droite. Ainsi qu’une action LGBTIphobe à Angers. Le Centre LGBTI de Touraine s’est exprimé ce vendredi par communiqué : « Des lambeaux du drapeau ont été retrouvés accrochés à du mobilier urbain et dans une poubelle, sur les bords de Loire. « Notre visibilité contre ton agressivité », mot d’ordre pour la marche des fiertés, n’aura jamais été aussi bien choisi. Le Centre LGBTI de Tours a pris la décision de porter plainte. »

2 – Plus de plastique à l’école

La ville de Saint-Cyr-sur-Loire a annoncé cette semaine qu’elle remplaçait toutes les barquettes en plastique par de l’inox dans ses cantines scolaires. Aussi bien pour le transport des plats depuis les cuisines de la société qui les fabrique que pour leur réchauffage dans les établissements ou le service. La ville précise que malgré le surcoût de l’opération (+2,6%), les prix facturés aux familles resteront inchangés (3€30 chaque midi pour les enfants). L’adjointe à l’éducation précise également que cette démarche est le résultat d’un travail engagé en 2019 conjointement avec la hausse des produits bio français dans les menus qui atteint 50%.

3 – Quel avenir pour les transports à Tours ?

Dans une longue interview accordée à Info Tours et 37 degrés, les élus tourangeaux Armelle Gallot-Lavallée et Christophe Boulanger ont fait un point sur leur programme pour les mobilités dans la métropole. Ils annoncent le maintien du calendrier pour la réalisation d’une seconde ligne de tram (inauguration espérée fin 2025), la poursuite des études pour le prolongement de la ligne A vers l’aéroport (sans garantie de réalisation), la poursuite de l’extension du réseau vélo (40km en 2026) quitte à supprimer de nouvelles places de parking dans les rues du centre-ville et la création de nouvelles zones de stationnement sécurisées pour les cyclistes, y compris dans les quartiers résidentiels.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’entretien ici.

4 – Vélos électriques à louer

En attendant l’entrée en vigueur de l’aide pour l’achat de vélos à Tours ce lundi 12 octobre, la Métropole propose la location de 150 vélos électriques pour 3 mois à 126€ (soit 42€ par mois, remboursables à 50% par votre employeur). Ces vélos sont disponibles auprès de l’Accueil Vélo Rando du Boulevard Heurteloup (avec une caution de 1 000€ encaissée seulement si problème). L’objectif est d’encourager des habitués de la voiture qui ne font que quelques kilomètres par jour à changer de moyen de transport.

5 – Les JO de Paris 2024 également à Avoine

La commune a été retenue pour accueillir des athlètes qui prépareront les Jeux Olympiques dans 4 ans et ce dans deux disciplines : la gymnastique (où elle abrite déjà des championnes) et le football. On ne sait pas encore si des délégations étrangères feront le choix du Chinonais pour s’entraîner mais il s’agit tout de même d’une belle reconnaissance pour le travail réalisé en Sud-Touraine. Un site du Loir-et-Cher et 6 villes du Loiret ont aussi été sélectionnées, dont Orléans. A noter que Tours qui était candidate pour le volley n’a pas été retenue. La mairie table désormais sur l’accueil d’une équipe étrangère lors de la Coupe du Monde de rugby que la France accueille en 2023.

BONUS – Grosses enchères à Montbazon

Dimanche et lundi, les Rouillac père et fils – commissaires-priseurs à Tours – ont réalisé une grande vente aux enchères au Château d’Artigny. 3,8 millions d’€ assemblée en deux jour dont 500 000€ pour un médaillon que Louis XIV avait offert à un corsaire de Saint-Malo. Reportage sur cet événement exceptionnel à découvrir sur 37°.