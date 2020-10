Aide pour acheter un vélo à Tours : on vous explique précisément comment ça marche

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour en profiter.

On en parle beaucoup depuis quelques semaines : ce lundi 12 octobre Tours lance un programme d’aide pour l’achat de vélos classiques, électriques ou adaptés. Valable jusqu’au 31 décembre, la subvention prend en charge 50% du prix d’achat de la machine dans la limite de 300€ pour les modèles basiques ou avec assistance électrique, maximum 400€ pour les vélos cargos ou pensés pour des personnes en situation de handicap. Annoncé dans le courant de l’été, le dispositif a été validé au conseil municipal du 29 septembre malgré les réserves de l’opposition qui voulait notamment limiter la démarche aux Tourangeaux les plus modestes.

Alors comment ça marche exactement cette aide ? Ces derniers jours, on a reçu plusieurs mails à la rédaction, un peu perdus sur les modalités de la mesure. La ville de Tours vient de fournir des précisions…

D’abord on rappelle que le vélo doit impérativement être acheté dans un commerce de la ville de Tours (Chambray, Joué ou Saint-Cyr ça ne marche pas)

Il peut être neuf mais aussi d’occasion

La facture doit être éditée entre le 12 octobre et le 31 décembre (même si le vélo est livré en janvier 2021)

L’aide est limitée à un vélo par foyer, il faut avoir plus de 18 ans pour en bénéficier et avoir sa résidence principale à Tours

Ensuite, chaque personne qui demande l’aide s’engage :

A ne pas revendre le vélo dans les 3 ans qui suivent son achat

Se doter d’un antivol de qualité (pas les modèles à moins de 20€ qu’on peut briser d’un coup de pince mais plutôt ceux à près de 100€)

Utiliser le vélo pour des trajets utilitaires (aller travailler, faire ses courses… pas juste la balade du dimanche)

Faire graver un numéro sur le vélo afin de l’identifier facilement après un vol

Le formulaire de demande est à récupérer sur le site de la ville de Tours (www.tours.fr) à partir du 12 octobre. Il faudra le remplir, signer la charte d’engagement dont on parlait dans le paragraphe précédent, envoyer la facture, une copie du certificat d’homologation du vélo si c’est un modèle à assistance électrique, l’attestation de marquage Bicycode antivol, une copie de sa carte d’identité ou de son passeport, la dernière taxe d’habitation (un bail ou un titr de propriété si on habite seulement à Tours depuis 2020) et enfin un RIB pour le versement de la subvention.

Pour finir on peut rappeler que l’Etat propose des aides cumulables à celles de la ville de Tours pour les vélos électriques, mais aussi pour réparer ou entretenir son vélo.