Fête d’automne, Octobre Rose, karaoké… 9 événements qui vont rythmer votre week-end en Touraine

On a aussi des bons plans pour les enfants.

Chaque vendredi, Info Tours vous propose sa sélection de sorties pour le week-end. On vous a parlé de l’inauguration du Bateau Ivre, de la course cycliste Paris-Tours… Il y a aussi plein d’autres choses, voici nos coups de cœur jusqu’au 11 octobre…

--------------

Fête des feuilles mortes…

Animations, découverte de produits locaux et de saison sont au programme de la Fête d’Automne 2020 de la Gloriette de Tours dimanche de 10h à 18h. Une parenthèse nature en plein air pour rencontrer maraîchers, artisans, associations… Aussi un concert du groupe Waï Afrobeat, spectacle familial et interactif avec la Cie Hirsutes au total plus de 40 stands. Port du masque obligatoire.

Marche Octobre Rose…

Le dimanche 11 octobre, pour sa quatrième édition, la Ville de Saint-Avertin, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers 37, l’association CANCEN, des bénévoles de Saint-Avertin Sports et du SAS triathlon vous concoctent encore une belle matinée familiale, ludique et sportive avec une randonnée pour les amoureux de la marche à pied (environ 9 km) un parcours ludique pour les enfants dans le parc de Cangé « accessibles à tous » (parcours sportif, chasse aux nœuds roses, récompenses, etc.). Rendez-vous à 10h au domaine de Cangé. Cet évènement permet de communiquer tout particulièrement sur l’importance du dépistage en matière de cancer du sein.

Salon des grandes écoles…

Ça s’adresse aux lycéens et étudiants qui préparent leur avenir. C’est au Vinci. Et c’est samedi de 9h30 à 17h.

Spectacle d’impro pour enfants…

L’improvisation théâtrale pour les adultes c’est souvent très drôle. Y’a également bien moyen de se marrer avec les petits. Pour ça direction le Bar Bidule samedi à 16h00, Rue d’Entraigues à Tours. Attention : il faut adhérer à l’association pour pouvoir y assister, il est possible d’adhérer directement sur place en quelques minutes. Et c’est accessible aux enfants dès 3 ans.

Spectacle à Notre-Dame-d’Oé…

Repéré par les jeunes oésiens lors de leur voyage au festival d'Avignon en 2019, le célèbre clown catalan Leandre Ribera posera ses valises à Notre-Dame-d'Oé pour nous présenter « Rien à dire » ce vendredi à 20h30. Un merveilleux spectacle d'humour poétique, à découvrir en famille à partir de 10€ la place.

Exposition…

Jusqu’au 17 octobre, on peut aller voir Pollens à la Galerie Olivier Rousseau Rue de la Scellerie à Tours. « Cette exposition réunit deux artistes dont les œuvres sont en apparence dissemblables et pourtant, un regard plus attentif peut y voir une résonance subtile. Sandrine Paumelle développe une œuvre de nature irradiée d'effets de lumières dans un univers chromatique intemporel dont l'humain est visiblement absent, alors que la figure humaine est le cœur même de l'œuvre de Fanny Alloing. Ses visages et ses bustes, essentiellement féminins, semblent tout juste naître ou renaître d'un brasier qui n'est pas seulement le feu de la céramique, et qui révèlent une présence d'une profonde douceur » explique le propriétaire des lieux. Entrée libre.

Karaoké…

Qui veut chanter ce week-end ? Ça se passe samedi dès 21h30 au Harlem Café de Joué-lès-Tours. Réservations : 06 63 24 18 84.

Le Brexit c’est aussi un groupe…

Il se produira samedi dès 19h au Mille Pattes à Noyant-de-Touraine (Route de Chinon).

Concert à La Riche…

On va au Château du Plessis ce vendredi à 19h et 21h pour voir GRaNDE (entrée 5€) « un duo tourangeau, créé en 2016 par Gabriel Debray et Chloé Boureux, qui propose des chansons folk rock aux accents irlandais. Depuis un peu plus de trois ans, le duo (guitare, violon, voix) construit un univers original et travaillé, aussi bien sur scène qu’en studio. Leurs chansons traitent d’identité, de sentiments ravageurs et de créatures imaginaires évoluant dans un monde tantôt décadent, tantôt lumineux. Dans les textes, les démons côtoient les fantômes, les géants, les sirènes et les vastes étendues sont peuplées de doutes et de questionnements. »