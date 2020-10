StorieTouraine 08/10/20 – Vol de drapeau LGBT à Tours ; Appel au soutien pour les Arméniens ; Eoliennes autorisées au Petit-Pressigny…

Et le report du spectacle de Kyan Khojandi.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

-------------

Vol de drapeau LGBT…

Ce week-end, la mairie de Tours a accroché un grand drapeau arc-en-ciel sur la façade de l’Hôtel de Ville Place Jean Jaurès pour marquer son soutien à la lutte contre l’homophobie, et globalement contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou au genre. Lundi matin le drapeau avait disparu… Et c’est un vol. D’après un journaliste de Libération le méfait est revendiqué par la mouvance d’extrême droite. Quant à la municipalité elle compte porter plainte car elle avait acheté le drapeau avec ses propres fonds.

Alerte à Sainte-Maure…

La mairie a posté ce message : « En ce moment circule une personne se faisant passer pour un agent de Véolia, il porte un manteau orange fluo (type manteau de travail) et souhaite rentrer chez vous pour relever votre compteur. Il ne possède pas de véhicule de fonction Véolia et dit ne pas avoir de carte professionnelle puisqu’il serait arrivé dans l’entreprise récemment. Nous appelons donc à votre plus grande prudence et à ne pas répondre à ce genre de sollicitation. »

Soutien à la communauté arménienne…

Samedi dernier, il y avait une manifestation à Tours pour soutenir les civils victimes d’un conflit dans la zone du Haut Karabagh au Moyen-Orient. La mobilisation se poursuit : « L'Union des Arméniens du Centre lance un appel à l'aide. Nous collectons principalement des antibiotiques, des antidouleurs, des pansements, des compresses stériles, Bétadine, garrots, kits de suture. Mais aussi du lait pour bébés, des sacs de couchage et des couvertures de survie. Nous ne collectons pas de nourriture ni de vêtements. Nous faisons également un appel aux dons financiers pour répondre aux demandes spécifiques qui pourraient être utiles sur place. Vous pouvez adresser vos dons à l'ordre de : Union des Arméniens du Centre, 19 rue Jean Macé - 37000 Tours. »

Point Covid…

Après I Murvini et Jarry, c’est maintenant le spectacle de Kyan Khojandi qui est reporté du 26 novembre 2020 au 33 octobre 2021 (toujours au Vinci). Les billets déjà achetés restent valables mais on peut toujours se faire rembourser.

Par ailleurs ce mercredi, la préfecture a indiqué que 95% des tests réalisés en Touraine étaient analysés en 48h permettant d'obtenir des résultats rapides. Les services de l'Etat assurent également que le virus circule principalement dans le milieu étudiant et les quartiers avec une forte densité de population.

Feu vert aux éoliennes…

D’après la NR, la préfecture vient de donner son accord pour l’implantation de 8 éoliennes sur la commune du Petit-Pressigny, un projet déjà validé après enquête publique mais qui continue de susciter l’opposition des riverains. Une manifestation est annoncée jeudi 15 octobre à 10h devant la préfecture à Tours. Un recours judiciaire va également être déposé pour tenter de faire annuler le projet. Ça le fera au moins traîner dans le temps : facilement 2 à 3 ans.

Fusions de communes…

Ce jeudi, l’INSEE publie une étude sur les villages qui se sont regroupés. On en compte 128 depuis dix ans en Centre-Val de Loire. En revanche il y en a eu seulement 4 en Indre-et-Loire (56 en Eure-et-Loir, 34 en Loir-et-Cher). 10 000 personnes de 9 anciennes communes ont été concernées. Cela a par exemple donné lieu à la naissance de Coteaux-sur-Loire.