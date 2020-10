Découvrez Fritz, le journal qui veut séduire les petits Tourangeaux

Un nouveau journal ludique mais sérieux...

Fritz c’est un éléphant et un nom que l’on ne présente plus à Tours, surtout depuis qu’il a son jardin inauguré par la Mairie il y a quelques jours. Hasard du calendrier, Fritz devient aussi ces jours-ci un journal, destiné aux enfants 8-12 ans.

A l’initiative du projet, on retrouve Christelle Hélène-Kibleur et Matthieu Pays, associés de l’agence Projectil Sogepress et tous deux anciens du groupe La Nouvelle République. Depuis deux ans, ils réfléchissent et murissent l’idée de créer un vrai journal mais pour les plus petits. « Il faut apprendre à s’informer, or il n’y a pas de presse jeune public en local » dresse en constat Matthieu Pays quand il revient sur l’envie de créer ce nouveau média en Touraine.

Et si le style et le format sont ludiques avec un code couleur très flashy et un journal de format A2 se pliant en 6, Fritz se veut surtout pédagogique en respectant tous les codes journalistiques et déontologiques.

Avec une démarche évidente d’éducation aux médias, Fritz veut séduire les petits Tourangeaux en traitant de sujets locaux, ouvrant à des sujets nationaux ou internationaux. A l’intérieur on retrouve ainsi des sujets qui touchent le quotidien des enfants à travers différentes grandes rubriques thématiques : La Greta sur l’environnement, la Citoyenne sur l’entraide et la solidarité, la Musclée sur le sport, La Waouh sur les loisirs, arts et culture, la Centrale en dossier principal ou encore la Der en guise de BD mettant en scène deux petits tourangeaux.

Un projet ambitieux donc pour lequel une cagnotte Ulule vient d’être lancée afin de financer le numéro zéro et sur laquelle il est possible de s’abonner à ce nouveau journal qui sortira tous les quinze jours. Un journal payant afin d’éviter de recourir à la publicité nous explique son co-fondateur. Chaque numéro sera vendu au tarif de 3,5 euros. Pour un abonnement d’un an, soit 23 numéros, comptez 69 euros (ce qui revient à 3 euros le numéro).

Le lien de la page Ulule pour contribuer et s'abonner à Fritz : https://fr.ulule.com/fritz-1/

Et le site de Fritz : https://fritzlemag.fr/