EN IMAGES : Rue du Capitaine Pougnon, les beaux graffs du quartier Maryse Bastié

Avec Mickey, un panda…

Avis aux amateurs et amatrices de street art : à Tours il y a un petit coin discret qui mérite votre attention…

Vous connaissez peut-être déjà les œuvres murales du Pont de l’Alouette (Prince), de Trois Rivières (Balzac) ou le mur qui borde les voies SNCF Rue Edouard Vaillant ? On peut aussi penser aux grandes fresques sur certains immeubles du Sanitas, et ce ne sont que quelques exemples. Autre suggestion de balade si vous appréciez les couleurs en milieu urbain : la Rue du Capitaine Pougnon dans le quartier Maryse Bastié.

Ici on est à Tours-Ouest, à la lisière du futur quartier des casernes Beaumont-Chauveau qui doit voir pousser plusieurs centaines de logements dans les prochaines années. La deuxième ligne du tram de Tours devrait également passer à proximité entre l’hôpital Bretonneau et Jean Jaurès.

Dans ce quartier peu fréquenté, il y a un mur carrément stylé. On l’a redécouvert tout récemment… grâce à une déviation de bus Fil Bleu (comme quoi les travaux de voirie peuvent avoir du bon). Le temps d’y retourner et de se poser un peu dans le coin, on a apprécié d’y voir un panda, un panel de super héros, Mickey et une série d’autres œuvres souvent récentes et qui font du bien en ces jours où le ciel devient particulièrement grisonnant… On a donc eu envie de vous partager le résultat de notre balade, de l’immortaliser aussi, le propre du street art étant qu’une œuvre peut être remplacée par une autre du jour au lendemain.

PS : on n’a volontairement pas tout pris en photo pour vous inciter à vous rendre là-bas à votre tour…