Le TVB bien malmené par Nantes mardi soir

Il a quand même gagné.

C'est une victoire importante mais difficile à obtenir. Ce mardi 6 octobre le Tours Volley Ball a battu Nantes-Rezé 3 sets à 2 au bout d'un match marathon et très disputé entre les deux équipes.



On jouait la deuxième journée de Ligue A, et le premier match à domicile des hommes d'Hubert Henno depuis le début de la saison. Pour l'occasion, le Palais des Sports de Tours n'a pas le fait le plein... jauge Covid oblige. Les partenaires et abonnés étaient prioritaires pour accéder aux tribunes, puis 350 places ont été mises en vente pour le grand public. Au final, seulement 1 344 personnes à Grenon. Ça n'a pas empêché l'ambiance de monter au fil des sets, non sans une certaine pression.



Il faut bien dire que Tours a souffert contre ses voisins du Val de Loire... 5 sets accrochés, disputés... un peu brouillons, aussi. En début de rencontre, les visiteurs ont malmené des Tourangeaux qui manquent encore de cohérence d'équipe. Ils ont remporté le 1er set 22-25 avant que Tours n'enlève la deuxième manche au courage (28-26) après une lutte acharnée pour conserver un certain leadership sur ses terres.



Au total, les deux équipes ont joué pendant plus de 2h30... On aurait pu croire l'affaire pliée quand les Nantais ont distancé les Tourangeaux dans la 3e manche (15-25) mais les coéquipiers de Nathan Wounembaina ont trouvé les ressources nécessaires pour chiper le 4e set 26-24 et enfin le 5e au bout du suspense 19-17. Le TVB remporte deux points après en avoir attrapé un à Cannes samedi. Il doit maintenant monter en puissance pour imposer son rang au sein du championnat...