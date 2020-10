[Article collaboratif] Qui recrute cet automne en Touraine ?

Plusieurs offres disponibles.

Kangourou Kids

L'entreprise recrute pour de la garde d'enfants à domicile sur Tours ou les environs. Ce sont des contrats en CDI à temps partiel.

Mission : accompagner ou aller chercher des enfants âgés de 0 à 12 ans, à l'école ou à la crèche, proposer des jeux et activités variées adaptées à l'âge des enfants, gérer les bains / douches / changes, repas et accompagnement au coucher.



Avantages : participation à vos frais kilométriques ou de transports en commun, horaires adaptables



Critères : Être détenteur du Permis B et être véhiculé est un vrai plus. Vous pouvez justifier d'une expérience dans le domaine de l'enfance. Diplômé(e) ou non, vous pouvez vous engager sur l'année scolaire.



CV + Lettre de motivation : [email protected] ou au 02 47 60 10 70

Place du Ménage

L'entreprise de Tours recrute des aides-ménagères. Postes en CDI à temps partiel de 4h à 20h/semaine à pourvoir très rapidement, avec possibilité d’aménagement de votre planning. Interventions sur Tours et proche agglomération (véhicule non obligatoire). Vous devez justifier d’une expérience avérée dans le domaine de l’entretien du domicile et/ou du repassage.



Pour postuler, merci de bien vouloir adresser votre candidature par mail [email protected] ou contactez Madame RAMOS au 02 47 60 10 73.

Saint-Cyr-sur-Loire

La ville recherche un agent d'entretien de locaux (femme ou homme). Annonce complète par ici.

EHPAD

Maisons de Retraite Korian. Postes à pourvoir : Infirmier Référent H/F / Infirmier H/F / Aide soignant H/F / Agent de soin H/F



Contrats : CDI, CDD ou vacations, temps plein

Missions : selon postes, prise en soin des résidents en Maison de retraite, respect des procédures Covid, amplitude horaire en 12h

Rémunération : selon postes, à partir de 1700€ brut/mois pour les ASDE et 2170€ brut/mois pour les IDE



Localisation : Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, La Riche, Fondettes, Tours et Saint-Avertin



Conditions : diplôme d'Etat pour les aide-soignants et infirmiers, en cours de VAE pour les agents de soin, expérience en EHPAD

Candidature à [email protected]

Azaé Tours

L'entreprise cherche des aides ménager(e)s. Missions : la réalisation de tâches ménagères au domicile des bénéficiaires, la préparation de repas, la gestion du linge et des courses selon les besoins. Recherche aussi d'auxiliaires de vie pour l’accompagnement à la réalisation des actes d'hygiène de vie d'une personne en perte d'autonomie, la conception des repas spécifiques, l’Accompagnement d’ une personne dans la prise de son repas, dans ses sorties en toute sécurité, courses, tâches administratives simples et dans la réalisation des tâches quotidiennes,



Candidatures (CV et lettres de motivation) par mail à [email protected]

Salon de coiffure Les Astuces de Laurent

Type de contrat : CDD ou CDI. Travail à temps plein. Expérience requise : 6 ans minimum

Primes : prime de Chiffre d'affaires et prime de vente. Lieu d'activité : St Cyr

Avantages : parking privatif devant le salon / Nombreuses formations internes (coupe, chignons, techniques...). Salle de pause avec cuisine équipée. Casier personnel et fermé.



Équipe de 3 collaboratrices dont 1 responsable, 1 coiffeuse confirmée et 1 apprentie en mention complémentaire. Contact : [email protected] www.laurentvoisinet.com (onglet recrutement) 0617547621

Assad-HAD

Postes :

· Aide a domicle

· Aide soignant

· Infirmier

· Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale



Missions : selon postes , plus de détails sur le site ASSAD HAD onglet recrutement

Contrats : CDD, CDI , temps partiel à temps plein

Rémunération : selon diplômes et Convention Collective Branche aide à domicile



Conditions :

· Aide a domicile : pas de qualifications exigés, grand savoir être et permis

· Les métiers soignants et TISF exige un diplôme d’état et le permis est indispensable



Pour postuler : [email protected] ou directement via le formulaire du site internet www.assad-had.org

Handicall, centre d'appel et entreprise adaptée à Saint-Cyr-sur-Loire

Pour quel(s) type(s) de poste(s) ? Conseillers en relation clients à distance



Missions ? Appels entrants et sortants + back office



Quel contrat ? 12 CDD de 4 à 6 mois selon la mission à pourvoir dès le 28/09/2020 pour les appels sortants + back office ou bien dès le 05/10/2020 pour les appels entrants



Quel volume horaire ? Temps plein – 35h00 (les premiers mois sur site puis en télétravail)



Quelle rémunération ? SMIC + prime variable + Tickets restaurant à hauteur de 7 € par jour + mutuelle



Contact pour postuler ? [email protected]

37e Parallèle à Tours-Nord

Le ou la coordinateur.rice technique travaille sous la responsabilité et la direction de l’organe décisionnaire de l’association : la Boussole, et en collaboration avec la coordination générale et les usager.e.s.

Profil recherché :

– Goût et capacité à participer à une dynamique collective, enthousiaste.

– Bonne compétence en construction (travaux d’aménagement, d’embellissement et de réparation).

– Expérience minimum de 2 ans dans une mission de régie et/ou dans un poste similaire.

– Compétences en régie générale, en régie lumière et son.

– Maîtrise des règles et des normes de sécurité et connaissances techniques.

– Compétences appréciées : connaissance de la réglementation ERP et une habilitation électrique.

Poste basé à Tours Nord au 37e Parallèle – CDI temps plein. Rémunération : Convention CCNEAC groupe 5 (échelon à définir selon expérience). Toutes les informations et la fiche de poste sont à retrouver ici.

Ideal Clotures



L'entreprise installée depuis 2004 à Sorigny et qui compte actuellement une vingtaine de salariés recrute une deuxième personne pour de l'assistance commerciale.

Mission : contribuer activement au développement commercial de l'activité et vous assurez la gestion commerciale des dossiers clients en cours. (Réaliser les rendez-vous client magasin. Réaliser les devis. Participer aux actions commerciales (portes ouvertes, foire ou autres). Gérer le planning des chantiers. Faire des demandes de devis chez les fournisseurs...).



Poste en CDI , temps plein , salaire : Fixe + Prime collectives, PEE et mutelle Envoyez votre candidature (CV+LM) à [email protected]

Job dating

Beaucoup de professionnels de la restauration recherchent toujours leur(s) apprenti(es) en cuisine ou en salle.



La Cité des Formations de Tours-Nord a encore des places pour des formations en cuisine et en salle allant du CAP au BTS et différentes Mentions Complémentaires :



Mention Complémentaire Employé Barman,

Mention Complémentaire Sommellerie,

Mention Complémentaire Accueil - Réception,

Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant



Afin de mettre en relation les employeurs à la recherche d'apprenti(es) et les jeunes en recherche d'un contrat en apprentissage, un Job Dating est prévu le lundi 5 Octobre de 16h à 18h, 8 allée Roger Lecotté à Tours Nord.

Un job dating est également organisé au Campus des Métiers de Joué-lès-Tours ce lundi 21 septembre de 14h à 18h. Il faut appeler ou s'inscrire sur www.campusdesmetiers37.fr.

Recherche serveur ou serveuse :

Le Bistrot des Belles Caves, Tours centre, fermé le dimanche et le lundi, recherche un(e) serveur (se) confirmé(e), votre intérêt pour le vin est un atout indispensable. Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique et souriante vous assurez un service de qualité avec amabilité et discrétion. Type d'emploi : Temps plein, CDI. Envoyez vos candidatures par mail, à l'adresse suivante : [email protected]

Ergothérapeute :

La Mutualité Française et son Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile "Mirabeau" de Tours (37) recrute 1 ergothérapeute en CDI à temps partiel.

Poste à pourvoir pour le mois d'octobre. Infos et candidature sur ce lien.

Chez Tonton :

Le restaurant de Tours recherche son nouveau chef ; une personne "indépendante motivée et sérieuse" avec une expérience en tant que chef de cuisine ou second de cuisine. Dimanche et Lundi off. Contrat CDI 41h/semaine. Rémunération selon profil. Prise de poste immédiate. Contact par ici.

Offre de stage :

La marque de mode tourangelle Mardi Matin recherche un ou une stagiaire pour une mission de 2 mois, spécialisé marketing digital-communication / commercial, qui puisse répondre à un petit tas de missions ponctuelles. La mission se passe à Tours. [email protected] pour la candidature.

Aux portes de la Touraine...

Le Zoo de Beauval recrute et a mis plusieurs offres en ligne sur son site Internet.