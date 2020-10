Les travaux de l’A10 vont (encore) finir plus tôt que prévu

7 jours de gagnés.

On vous voit déjà sauter de joie à l’idée de ne plus avancer à 70 dans la traversée de Tours, voire moins quand ça coinçait… Dès ce week-end, l’A10 redeviendra fréquentable aux heures de pointe entre Tours-Centre et Ste Radegonde.

Ce mardi, Vinci Autoroutes annonce la fin du chantier de rénovation de l’autoroute entamé fin août sur près de 3km. La circulation sera rétablie sur 3 voies dans chaque sens dès ce vendredi 9 octobre… soit avec une semaine d’avance sur le calendrier initial. D’après Vinci Autoroutes, tout s’est bien déroulé « malgré quelques aléas météorologiques », ce qui signifie que sans la pluie ça aurait presque pu se terminer encore plus tôt !

Pour rappel, les voies du sens Paris-Bordeaux ont été refaites à neuf au niveau du viaduc qui traverse la Loire. Le bitume a été cassé, complètement retiré, puis les ouvriers ont refait l’étanchéité du pont, posé une résine spéciale sur le tablier et installé un goudron tout neuf qui a la particularité de mieux absorber le bruit (ce qui devrait plaire aux riverains). Inaugurée il y a près de 50 ans, l’A10 n’avait jamais subi un chantier aussi important à cet endroit... Les équipes ont travaillé 6 jours sur 7 et 24h/24 pour avancer le plus vite possible. L'an dernier c'est le côté Bordeaux-Paris qui avait subi le même sort... et la même issue à savoir une semaine d'avance sur le calendrier initial.

Même si la circulation reprend son cours normal, tout n’est pas complètement terminé… Des travaux doivent se poursuivre jusqu’en début d’année prochaine, notamment pour remplacer les équipements dédiés à la récupération des eaux de pluie. Du coup la bande d’arrêt d’urgence sera fermée.

Une dernière chose… Il faudra attendre 2025 pour avoir une autoroute complètement neuve dans l’agglomération tourangelle, donc encore 5 ans de perturbations. Mais pas forcément aussi importantes que ces dernières semaines ; la prochaine étape programmée au printemps 2021 sera beaucoup plus cool… Vinci Autoroutes travaillera alors sur 6km entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps mais seulement la nuit, pour éviter de déranger trop de monde.