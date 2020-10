[#MIAM] A réserver d’urgence : en novembre et décembre, une série de repas insolites en Indre-et-Loire

Des déjeuners et dîners répartis un peu partout dans le département.

Une trentaine de chefs invités… 50 repas organisés dans l’agglo de Tours, en Amboisie, dans la Vallée de l’Indre ou du côté du Chinonais… De quoi se régaler au déjeuner ou au dîner… Des formules tout compris… Si on voulait faire un jeu de mot facile on dirait que Les Automnales de la Gastronomie et du Goût mettent les petits plats dans les grands.

Bon, maintenant passons aux choses sérieuses…

Pour sa 6e édition, cet événement gastronomique va réunir des cuisinières et cuisiniers d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher pour des surprises culinaires accessibles à tout le monde. Et quand on dit surprise, le mot est juste car vous réservez pour un repas… Mais vous ignorez jusqu’au dernier moment qui le prépare et où vous allez le déguster. Vous pouvez seulement choisir votre zone de prédilection (Tours Métropole, Ouest-Tourangeau…).

2 000 places sont disponibles du 2 novembre au 13 décembre avec un tarif unique : 59€, comprenant la mise en bouche, l’entrée, le plat, le fromage, le dessert, le vin et le café. La thématique 2020 va vous plonger dans le passé puisqu’elle nous transporte vers les années 1920, autrement dit les années folles.

« Comme tout le monde, les automnales s’adaptent à cette année très particulière. Pour faire face à l’absence des établissements d’enseignement ainsi que du mythique pavillon de chasse du domaine de Candé en raison des nouvelles règles sanitaires. Nous vous proposons de soutenir nos chefs directement chez eux » expliquent les organisateurs ce qui signifie que tout va se passer dans les restaurants. Il suffit de choisir sa date (il y a même des repas le vendredi soir ou le dimanche midi si vous n’êtes pas facilement dispo pendant la semaine).

Les réservations viennent d’ouvrir et ça risque de partir vite… Tout se passe ici sur Internet ou dès le 13 octobre en appelant l’Office de Tourisme Azay-Chinon. Ce dernier a un quota de places non mis en vente sur le web.