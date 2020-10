StorieTouraine 06/10/20 – Appel à témoins après une agression à Amboise ; Grève à l’hôpital de Chinon ; La rentrée du TVB à Grenon…

Et la relaxe de l’ancien directeur de l’Opéra de Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

Appel à témoins…

Les gendarmes d’Amboise sont à la recherche de témoignages après l’agression d’un couple de retraités dimanche soir. Deux hommes cagoulés sont venus à leur domicile du quartier Malétrenne et sont repartis avec de l’argent. L’homme a été frappé à coups de pied et de poing. Le numéro à composer si vous avez des informations : 02 47 30 63 70.

Relaxe de Jean-Yves Ossonce…

Ancien directeur de l’Opéra de Tours, l’homme était accusé de harcèlement moral par des salariés du Grand Théâtre qu’il a piloté de 1999 à 2016. Trois choristes avaient porté plainte contre lui en 2008 évoquant des propos déplacés, voire humiliants, proférés de manière répétée. L’affaire a mis beaucoup de temps à être jugée et on vient d’en connaître l’issue : relaxe, notamment parce que les plaintes n’étaient pas assez précises. Jean-Yves Ossonce s’étant défendu en affirmant ne jamais avoir été insultant. L’avocat des plaignantes réclamait 20 000€ de dommages et intérêts, le procureur n’avait pas demandé de peine. Les parties civiles peuvent tout de même faire appel.

Grève illimitée à Chinon…

Le personnel de la Maison d’accueil spécialisée de l’hôpital est appelé à une grève illimitée dès ce mardi par le syndicat FO. Les salariés mobilisés réclament le même traitement que leurs collègues : à savoir l’augmentation mensuelle de 183€ décidée cet été pendant le Ségur de la santé organisé par le gouvernement. Comme ils font partie du secteur médico-social, ils n’y ont pas droit. La Maison d’accueil spécialisée s’occupe de personnes en situation de handicap. Elle fonctionne avec une équipe d’une quarantaine de membres. Ce sujet de discorde ne concerne pas que Chinon et fera l’objet de négociations nationales dès lundi 12 octobre.

Retour du volley à domicile…

Ce mardi à 20h, premier match du TVB au Palais des Sports de Tours Salle Grenon, à l’occasion de la 2e journée de Ligue A. Les hommes d’Hubert Henno seront opposés à Nantes-Rezé et sont déjà sous pression après avoir perdu à Cannes ce week-end. La jauge sera ultra-limitée en raison de la crise sanitaire : seules 350 places ont été mises en vente (en plus de celles dédiées aux partenaires ou à la presse).

Et aussi du basket…

Après sa victoire contre Vitré vendredi, l’UTBM joue à La Rochelle ce mardi soir pour la 2e journée du championnat de Nationale 1.