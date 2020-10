StorieTouraine 05/10/20 – Point Covid en Indre-et-Loire ; Un esprit tourangeau dans le futur métro parisien ; Plus que 3 clubs du 37 en Coupe de France…

Et le Jardin Eléphant Fritz officiellement inauguré.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

--------------

Point Covid…

Alors qu’Amboise a décidé d’étendre la zone d’obligation de port du masque à la gare routière et aux abords des collèges et lycées, on apprend que désormais 101 personnes originaires d’Indre-et-Loire sont mortes des suites de l’épidémie à l’hôpital. Le département n’étant pas en zone d’alerte renforcée, il n’est pas concerné par les fermetures anticipées des bars et restaurants ni la jauge maximale de 50% pour les amphis à l’Université.

Un maire à Souvigny-de-Touraine…

En mars comme en juin, on n’avait pas voté dans la petite commune de Souvigny-de-Touraine. Il n’y avait personne pour se présenter aux élections municipales. La préfecture avait donc nommé une délégation spéciale pour gérer la commune, comprenant notamment l’ancien sénateur Jean-Jacques Filleul. Finalement, un vote a eu lieu en ce début d’automne et le maire du village élu pour 6 ans s’appelle Frédéric Sarouille.

Découvrez le Jardin Eléphant Fritz…

A l’occasion d’une balade au bout du Bd Béranger, vous pouvez découvrir le Jardin Eléphant Fritz sur la Place Nicolas Frumeaud. Rien n’a changé par rapport à avant… à part son nom, en hommage à l’éléphant de cirque tué là en 1902 parce qu’il était devenu incontrôlable. La mairie a souhaité baptiser ce parc en son nom pour marquer sa sensibilité à la lutte contre la maltraitance animale. Tours ne désir plus recevoir de cirques avec animaux sauvages, un vœu en avance sur la loi voté il y a quelques mois à l’initiative du maire actuel Emmanuel Denis.

Esprit tourangeau dans le métro parisien…

Après avoir notamment signé le design du tramway de Tours, l’agence tourangelle RCP a décroché le marché pour l’aménagement des nouvelles lignes 15, 16 et 17 du métro parisien, qui desserviront la banlieue de la capitale dans le cadre d’un nouveau réseau baptisé Grand Paris Express. Les sièges seront bleus et rouges (accessibles aux personnes à mobilité réduite). Au total, 183 rames construites par Alstom circuleront sur ces différents axes. Particularité : elles feront 2m80 de large, 40cm de plus que les métros actuels. L’éclairage devrait lui se rapprocher de la lumière naturelle.

Photo de Une : Société du Grand Paris, Leticia Pontua



Rappel…

En raison de travaux, l’A10 est fermée dans les deux sens ce lundi soir dès 20h entre Joué et Sorigny. Elle rouvre ce mardi à 7h.

Coupe de France de foot…

Après la qualification de Montlouis samedi (sur le terrain de Chartres), le Tours FC a obtenu son ticket pour le 5e tour de la compétition en allant s’imposer 3-0 à Orchaise dans le Loir-et-Cher. Ça passe également pour Avoine mais pas pour Yzeures/Preuilly, Chambray ou Truyes.