[Photos du jour] Des looks créatifs pour la Pink Run contre le cancer du sein

C'était dimanche au Lac de la Bergeonnerie.

Courir pour rappeler l'importance de la lutte contre le cancer du sein : c'était l'objectif ce dimanche autour du Lac de la Bergeonnerie à Tours, à l'occasion d'une Pink Run ou course en rose. Un événement organisé dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein (amené à toucher une femme sur 8 dans sa vie, et quelques hommes), et mois privilégié par les associations afin de récolter des fonds pour financer leurs actions de soutien aux malades.

Si le sujet peut être difficile, le message de cette course c'était surtout l'espoir, la renaissance après la tumeur, la volonté de s'en sortir. Donc pas de fatalisme, bien au contraire ! Plutôt l'union, l'envie de faire du sport ensemble, de s'amuser. Ainsi il y avait de jolis costumes, des tenues de sport pas du tout conventionnelles, du monde à vélo, avec son chien... L'essentiel c'était de participer et de marquer son soutien au moins le temps d'un dimanche matin.

Retour sur cet événement en images par Laurent Depeigne :