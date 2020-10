StorieTouraine 04/10/20 – Obligation de port du masque étendue à Amboise ; Manif à l’aéroport de Tours ; Rentrée ratée pour le TVB…

Et qualification des Remparts en Coupe de France.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche…

-------------

Port du masque à Amboise…

Après le centre-ville, la mairie d’Amboise impose désormais le port du masque devant les collèges et lycées de la commune. Pareil aux abords de la médiathèque Aimé Césaire et à la gare routière. L’objectif c’est notamment d’inciter les plus jeunes à respecter les gestes barrières, ce qui n’était apparemment pas le cas. Par ailleurs, dès mardi, Amboise disposera d’un nouveau centre de dépistage sans rendez-vous Place Richelieu. On pourra s’y rendre le matin en cas de symptômes de la maladie et l’après-midi si on n’en a pas.

Manifestation jusqu’à l’aéroport de Tours…

Ce samedi, des militants venus de plusieurs villes de la région (Orléans, Vendôme…) se sont réunis Place Anatole France avant de rejoindre l’aéroport de Tours à vélo. Une mobilisation pour dénoncer les aides publiques aux compagnies aériennes et plus globalement le développement du transport aérien jugé trop polluant en ces temps où le changement climatique est au cœur des préoccupations. Il s’agissait d’un mouvement national, des rassemblements ayant été organisés devant de nombreux autres petits aéroports régionaux. Parmi les associations mobilisées : Greenpeace Extinction Rébellion ou ANV-Cop21.

Mobilisation de la communauté arménienne…

Un rassemblement organisé ce samedi après-midi Place Jean Jaurès à Tours. L’objectif était de dénoncer l’attaque de l’Azerbaïdjan dans la région du Haut Karabakh, avec – selon les manifestants – le massacre de nombreux civils. L’idée était également de lancer un appel au gouvernement français pour qu’il intervienne en faveur de la paix. Une collecte de fonds a été lancée pour acheminer du matériel médical et des médicaments auprès des victimes de ce conflit.

Echec du TVB…

Pour son retour dans le championnat de Ligue A après 6 mois sans jouer, le dernier club champion de France a été battu à Cannes, 3 sets à 2 ce samedi soir. Les hommes d’Hubert Henno ont perdu les deux premiers sets avant de revenir dans le match puis de s’incliner au tie-break. Ils recevront Nantes mardi soir au Palais des Sports.

L’exploit de Montlouis…

Au 4e tour de la Coupe de France de football, Montlouis-sur-Loire a sorti Chartres ce samedi. Il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire, et les Montlouisiens qui évoluent en N3 ont sorti les Euréliens de N2 5 tirs au but à 4. Ce dimanche, le Tours FC affronte Orchaise à 15h à Onzain.

Ça matche aussi pour Les Remparts…

Ce samedi, les hockeyeurs tourangeaux retrouvaient la Coupe de France après leur exclusion de la compétition l’an passé. En déplacement à La Roche-sur-Yon qui évolue deux divisions en dessous, le club avait un adversaire largement à sa portée. Il s’impose sans trop trembler (8-3 avec un 6-0 dans le premier tiers-temps). Prochain tour attendu le 20 ou le 21 octobre. Mais avant ça il y aura la reprise du championnat de D1…

Saint-Cyr assure en handball…

Les Tourangeaux sont allés battre Hazebrouck 26-17 ce samedi. Un 2e succès consécutif en championnat de N1 ce qui les envoie en tête du classement.

Revers du CEST…

Les basketteuses tourangelles ont perdu de peu à Saumur dans le cadre du championnat de Nationale 2 (4e division). Le score : 55-51.