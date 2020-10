ReplayTouraine #45 - Aide aux vélos, aide aux entreprises, masque obligatoire... 5 infos qui ont marqué la semaine en Touraine

On parle aussi de l’avenir du Tours FC.

Chaque samedi, le ReplayTouraine c’est un condensé de l’actualité de la semaine en Indre-et-Loire pour être bien au fait des informations importantes du moment... Voici l’édition de ce samedi 3 octobre.

----------------

1 – L’aide aux vélos confirmée à Tours

Après la ville de Fondettes ou la communauté de communes Loches Sud Touraine, la ville de Tours se dote d’un dispositif pour soutenir l’achat de vélos par ses habitants. Du 12 octobre au 31 décembre, si vous achetez un vélo neuf ou d’occasion elle prendra en charge 50% de la facture dans la limite de 300€ pour les engins classiques ou à assistance électrique et jusqu’à 400€ pour les vélos cargo ou adaptés aux personnes handicapées. Pour en bénéficier, il faudra impérativement résider à Tours, faire son achat dans une boutique de la ville ou via une association de la commune mais aussi faire graver son vélo contre le vol. L’opposition du conseil municipal a suggéré la mise en place d’un barème de revenus pour que les plus aisés ne puissent pas en bénéficier mais ça a été refusé.

2 – Une aide spécial-Covid pour les entreprises de l’agglo

Dès la période du confinement, la région Centre-Val de Loire avait annoncé le déblocage de plusieurs fonds d’aide pour les entreprises de la région ou le monde de la culture. Même si ça ne figure pas forcément dans ses compétences, Tours Métropole fait de même cet automne avec un fonds d’1 million d’€ pour les petites et moyennes entreprises. Elles pourront toucher de 1 000 à 5 000€ pour financer un projet d’investissement ou abonder leur trésorerie, après avoir rempli un dossier auprès de l’agglomération. La proposition a été adoptée jeudi soir au conseil métropolitain non sans débat : 47 élus sur 87 se sont abstenus ce qui signifie qu’ils ne soutiennent pas pleinement le projet.

3 – On continue de porter le masque

Sans surprise, la préfecture d’Indre-et-Loire a prolongé l’arrêté qui rend le port du masque obligatoire dans une bonne partie du centre-ville de Tours (Rue Nationale, Rue des Halles, Place Plume, devant la gare, près de la cathédrale…). La mesure est désormais valable jusqu’au 31 octobre. En cas de contrôle, on risque 135€ d’amende si on ne protège pas son nez et sa bouche. Mais les contraventions sont relativement rares…

Tant qu’on y est… Le CHU de Tours a ouvert jeudi 1er octobre un drive sur son site de Trousseau à Chambray afin de faire des prélèvements dans le nez de toutes les personnes qui veulent bien s’y présenter. Objectif : simplifier les démarches pour réaliser un test Covid si on a des symptômes ou qu’on est cas contact. C’est ouvert de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi, le parcours est fléché (mais en gros c’est pas loin de l’entrée des urgences). Rappelons qu’un autre site est ouvert à l’hôpital Bretonneau (à pied), mais aussi au Palais des Sports de Tours et Salle Jacques Brel à Joué. L’ouverture de ce dernier centre a été prolongée jusqu’au vendredi 30 octobre.

4 – Un jardin pour Fritz

Ce dimanche c’est la journée mondiale pour les animaux et la ville de Tours en profite pour inaugurer un jardin en l’honneur de l’éléphant Fritz, cet animal de cirque tué au début du XXe siècle alors qu’il s’était échappé dans les rues du centre. L’objectif de la mairie est d’en faire un symbole du bien-être animal. Des animations seront organisées de 11h à 16h Place Nicolas Frumeaud (au bout du Bd Béranger). Rappelons que Fritz a été naturalisé après son décès et qu’on peut le voir dans un autre jardin… celui du Musée des Beaux-Arts.

5 – Semaine étrange pour le TVB

Après son refus de disputer une finale de Coupe de France contre Poitiers par peur d’exposer ses joueurs au coronavirus, le Tours Volley Ball a été sanctionné par la Fédération Française : 7 500€ d’amende (avec possibilité de déposer un recours). Une histoire qu’il va falloir oublier ce samedi avec la reprise du championnat de Ligue A et un premier match dès 18h à Cannes. Rappelons que Tours est champion de France en titre.

BONUS – De nouveaux investisseurs au Tours FC

Nommé président délégué du club cet été, Guillaume Barré donne sa vision pour les prochaines saisons, parle de sa recherche de financements… Des objectifs à découvrir en détails sur 37 degrés.