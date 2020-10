[Photo du jour] La Place Jean Jaurès aux couleurs d’Octobre Rose

C’est le mois de lutte contre le cancer du sein.

Un ruban rose composé de fleurs... Voilà le tableau affiché depuis ce jeudi 1er octobre sur le côté ouest de la Place Jean Jaurès à Tours. Il était déjà là l’année dernière, l’année d’avant... L’objectif : marquer le coup à l’occasion d’Octobre Rose, le mois de lutte contre le cancer du sein. Cette manifestation a pour objectif d’inciter les femmes de plus de 50 ans à faire une mammographie tous les deux ans afin de détecter une éventuelle tumeur dans leur poitrine. On estime qu’au cours de sa vie une femme sur 8 sera concernée par cette maladie. Et que 90% des cancers détectés à temps pourront être pris en charge de manière efficace.



D’habitude, l’Indre-et-Loire est plutôt un département où le sujet intéresse. Près de 60% des Tourangelles participent au dépistage organisé (complètement pris en charge par la sécurité sociale). Mais cette année, les professionnels de santé s’inquiètent : en ce moment quand on parle de santé, on évoque surtout le coronavirus... Et ça fait craindre une baisse d’intérêt pour la mammographie (ou les examens pour rechercher d’autres tumeurs comme le cancer colorectal, les préoccupations ne concernent pas uniquement le cancer du sein).



Pour relayer les appels du corps médical, il faut donc vous attendre à voir passer beaucoup d’événements « roses » dans les prochaines semaines (sans compter toutes les photos de profil qui arborent le logo Octobre Rose sur les réseaux sociaux). Parmi ces manifestations, beaucoup ont pour objectif de récolter des dons en faveur d’associations qui soutiennent les femmes en rémission. Ce dimanche 4 octobre dès 9h30, vous pourrez par exemple participer à une Pink Run (course rose) au départ du Lac de la Bergeonnerie. Mardi, l’Hôtel de Ville de Tours accueillera une opération de sensibilisation au dépistage à partir de 11h.



Ailleurs en Touraine, l’association SoliFlore de Sorigny organise un événement chaque week-end : décoration de votre voiture pour 5€ ce samedi jusqu’à 13h, randonnée le dimanche 11 et cours de danse le 18... Le tout au profit du CHU de Tours et de ses programmes anticancer.