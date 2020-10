Des fleurs, des légumes, des arbres, un éléphant… 10 idées de sorties ce week-end en Touraine

Et une enquête géante en ville.

Chaque vendredi, Info Tours sélectionne pour vous le meilleur des événements du week-end en Indre-et-Loire. Voici ce qu’on vous propose jusqu’au 5 octobre…

Miss France en visite à Tours…

Ce week-end c’est le retour de Novafleurs, un salon professionnel des fleuristes avec son concours de compositions florales. Lundi, l’événement est ouvert au grand public… en présence de Miss France 2020 Clémence Botino. Elle sera là au moment de la finale de la Coupe de France des fleuristes dans l’après-midi (vers 15h, dédicaces à 16h avec le public). Ça se passe au Vinci, infos et badge d’entrée sur www.novafleur.fr.

Certaines épreuves de la Coupe de France des Fleuristes seront ouvertes gratuitement au grand public qui pourra venir admirer les réalisations exceptionnelles des 7 candidats. Pour cette édition les candidats s'affronteront sur un thème général : le mariage et l'amour au fil des siècles. Au total : 25h de compétition en 4 jours.

Week-end jardinage…

Chaque année début octobre, le Château de Villandry fait la fête autour de son potager… Et c’est ce samedi ainsi que ce dimanche. Au programme : rencontre avec les jardiniers, marché d’exposants et animations familiales comme des ateliers d’art floral. Entrée adulte des jardins seuls : 7€50.

Journée mondiale des animaux…

C’est dimanche et à cette occasion la ville de Tours organise un événement de 11h à 16h dans le nouveau Jardin Eléphant Fritz de la Place Nicolas Frumeaud, près du Bd Béranger. C’est un hommage à Fritz, l’éléphant du parc du Musée des Beaux-Arts mort abattu au tout début du XXe siècle dans les rues de Tours alors que cet animal de cirque était devenu incontrôlable. Plusieurs associations animalistes participeront à cette journée comme L214

Grand jeu en ville…

Sherlock Géant dans la ville de Tours dimanche en équipe de 3 à 5 joueurs. Il faudra utiliser les techniques de Sherlock Holmes (déduction, observation et recoupement) pour dénouer le mystère et trouver la vérité. Scénario : dimanche 21 août 1892 - Une explosion au cœur de la nuit. Le temps est compté pour arrêter les suivantes. Sherlock lui-même semble pris par le temps. Saurez-vous prendre suffisamment de hauteur pour déjouer la machination ?

Tarif : 16€50 par personne. Durée du jeu : 3h en moyenne. Lieu de départ : Place des Carmes, à Tours. Inscription obligatoire jusqu'à la veille de l'événement, 23h. Jeu conçu pour les adultes - gratuit pour les moins de 14 ans qui accompagnent (nous vous demandons juste de nous signaler leur nombre à l’inscription). Les billets sont à acheter à Sortilèges Tours, 75 rue du commerce.

Bourse aux vêtements…

Les enfants ont besoin d’un relooking ? Il y a de quoi les vêtir de 0 à 14 ans ce dimanche à la salle Joliot-Curie de Saint-Pierre-des-Corps. De 10h à 16h30, l’association Jumeaux et Plus 37 organise une vente de vêtements d’occasion. Également des articles de puériculture et des jeux d’éveil. Paiement en espèces et masque obligatoire.

Spectacle à La Riche…

Ce samedi à 18h, découvrez Nonna, création 2020 de la Cie Le Tumulte présentée sur le Plateau Paul-Bert ou à La Pleïade si jamais il pleut. (Tarifs 8 à 14€, durée 1h15).

Pitch : Dans les années 70, dans un quartier populaire de Buenos Aires, une famille d'émigrants italiens peine à subsister. La Nonna, grand-mère centenaire, n'a, elle, de cesse d'exiger en permanence. Jamais rassasiée, elle démunit chaque jour davantage les membres de la famille. L'argent vient cruellement à manquer. Carmelo, le père de famille, somme chacun de trouver un travail, puis plusieurs. Mais Chicho, frère de Carmelo, qui compose des tangos n'envisage nullement de travailler. Que faire pour échapper à l'injonction du grand-frère et faire disparaître la grand-mère qui dilapide le peu de ressources familiales ?

Théâtre à Tours…

La nouvelle création de Jacques Vincey d’après un texte du Prix Goncourt 2009 Marie Ndiaye est à voir jusqu’à la semaine prochaine au Théâtre Olympia. Ça s’appelle Les Serpents, l’histoire de 3 femmes bloquées sur le perron de la maison d’un homme. Les répliques sont particulièrement fortes et la mise en scène diablement troublante. La critique complète est à lire sur 37 degrés.

Concert…

A Amboise, la médiathèque Aimé Césaire accueille L’Affaire Capucine pour un concert qui débutera samedi à 17h. C’est gratuit !

Une heure / Une œuvre au Musée des Beaux-Arts de Tours…

Samedi à 16h, conférence autour de Jean-Baptiste Auguste-Vinchon et son tableau L’Albane dans son atelier qui date du XIXe siècle. Une bonne façon d’en apprendre plus sur l’histoire de l’art à cette époque. Tarif : droit d’entrée du musée (entre 0 et 6€), réservations possibles dès samedi matin.

Peintures et photos…

Dès ce vendredi 11h, nouvelle exposition à découvrir à la galerie La Boîte Noire de Tours : Comme un arbre par Antoine Josse (pour les tableaux) et Marie Rameau (pour les photos). Un peu comme une balade en forêt dans le Vieux-Tours…