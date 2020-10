StorieTouraine 01/10/20 – Ecole confinée après un accident à Joué ; Port du masque obligatoire prolongé à Tours ; La Nuit des Titans (encore) annulée…

Et deux concerts reportés en raison du coronavirus.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

Accident de camion et confinement d’école…

Il était environ 11h ce jeudi matin quand un camion transportant des bouteilles de gaz s’est couché sur la Route des Maisons Neuves à Joué-lès-Tours. Par mesure de précaution, l’école du même nom a été confinée. Un campement de gens du voyage situé à proximité a également été évacué. 25 pompiers se sont rendus sur place et leur diagnostic est rassurant : malgré l’accident, aucun risque de fuite.

Accident à La-Chapelle-sur-Loire…

2 personnes ont été blessées ce jeudi midi après une collision entre deux voitures sur l’axe La-Chapelle-sur-Loire / Port-Boulet, près de Bourgueil. Le conducteur d’un des deux véhicules a dû être désincarcéré par les pompiers avant d’être hospitalisé (transporté par hélicoptère jusqu’à Trousseau). Son pronostic vital n’est pas engagé. L’autre conducteur a été plus légèrement blessé. Les gendarmes enquêtent pour déterminer les causes exactes du choc.

Coup de filet antiterroriste…

Ce mercredi, on a appris l’arrestation de 29 personnes dans 26 départements dans le cadre d’une enquête sur des transferts d’argent vers la Syrie. Des mouvements réalisés à l’aide de monnaie virtuelle, qui auraient pu financer des actions de terroristes islamistes. Parmi les personnes interpellées se trouve un homme de 44 ans à Joué-lès-Tours mais aussi 3 personnes qui résidaient dans l’agglomération d’Orléans.

Procès d’assises…

Ce mercredi, les assises d’Indre-et-Loire ont condamné un sexagénaire à 15 ans de prison ferme et à 5 ans d’obligation de soins pour de multiples viols et agressions sexuelles sur trois de ses 5 enfants. L’homme a également interdiction d’entrer en contact avec les victimes aujourd’hui âgées de 35 à 39 ans (deux femmes et un homme). Les faits se sont étendus sur dix ans, de 1991 à 2001 mais la justice ne s’en est emparée qu’en 2017 à la suite d’une agression au couteau du père envers son fils.

Point Covid…

La préfecture d’Indre-et-Loire annonce la prolongation du port du masque obligatoire dans le centre-ville de Tours. Le périmètre ne change pas (en gros toute la zone entre Jean Jaurès, les Halles, les Bords de Loire et la cathédrale). La mesure est désormais valable jusqu’au 31 octobre. Elle pourra potentiellement être prolongée après cette date.

Evénements annulés et reportés…

La Nuit des Titans est maudite. Le grand gala annuel de boxe de Tours n’aura pas lieu en 2020. Il devait se dérouler le 10 octobre au Palais des Sports mais les conditions sanitaires le rendent impossible à monter selon ses organisateurs.

Par ailleurs, le concert des Rabeats qui devait se tenir le 22 novembre au Vinci est reporté au 5 mars 2022. Patricia Kaas viendra elle le 22 février 2022 au lieu du 19 février 2021, également au Vinci. Les places déjà achetées restent valables mais peuvent aussi être remboursées.