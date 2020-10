[Photos du jour] On a découvert tous les looks du moment au Grand Défilé de Tours

C'était à l'Hôtel de Ville.

En ce moment les marques ont tendance à organiser des défilés virtuels pour présenter leurs collections; A quelques excptions près... A Paris, Etam a accueilli un peu de monde cette semaine pour ses nouveaux modèles de lingerie... A Tours, la styliste Nolwenn Lavanant a récemment organisé un défilé dans la rue quartier Paul-Bert. Et puis il y avait le Grand Défilé de Tours ce mercredi soir à l'Hôtel de Ville.

Habituellement organisé plus tôt dans l'année, la réception a été décalée en raison de la crise du coronavirus. Même si l'heure est surtout à l'annulation des spectacles et autres soirées, l'organisateur Coppelia Evénement a tenu bon. Bien sûr, tout le public était masqué et relativement restreint (250 personnes sur deux séances, en début de soirée et à 20h30).

La philosophie est restée : un grand podium dans la somptueuse salle des fêtes (débarrassée des tables du conseil municipal de la veille) et des mannequins venus présenter les collections actuellement disponibles dans les magasins de Tours. Voici donc ce qui fait la mode cet hiver... Les photos sont signées Laurent Depeigne :