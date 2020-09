[Tournée des bars] Atelier peinture, jazz, DJ set… 5 événements à partager autour d’un verre

Pour les petits et les grands.

Chaque semaine sur Info Tours on vous suggère un parcours dans les bars et restaurants qui organisent des événements particuliers (évidemment en respectant les consignes sanitaires). Voici ce qu’on vous propose d’ici lundi 5 octobre… Pour les semaines suivantes, envoyez-nous vos événements par mail !

--------------

Mercredi 30 septembre à partir de 14h…

On emmène les petits au Bar Bidule Rue d’Entraigues. Rémi, papa bénévole, propose de participer à l’embellissement d'un mur du jardin du bar associatif autour d'un atelier peinture participatif. Pour l'occasion on sort tous nos pinceaux et tous nos fonds de pots et on laisse libre court à notre imagination, quel que soit l’âge. Si vous avez des fonds de pots de peinture qui traînent n'hésitez pas à les ramener. Accès libre sans réservation.

Jeudi 1er octobre à partir de 20h30…

On file au Camden Pub Place du Grand Marché. Au programme : concert de Dirty old Mat. Un artiste qui trimbale sa gueule et ses histoires en compagnie de sa guitare, de ses percus et de ses harmonicas. Seul sur scène, ce dealer de chansonnettes distille une musique qui oscille entre chanson française, folk rock et java. Un personnage attachant qui livre ses impressions et son vécu avec une voix éraillée et la plume incisive d’un punk au cœur tendre. Un univers teinté de colère, de tendresse et d'autodérision qui sent bon le pavé et la poésie de comptoir. Il a sorti 3 albums entre 2014 et 2020.

Vendredi 2 octobre à partir de 17h…

A défaut de pouvoir aller la fêter en Allemagne où elle est annulée, la fête de la bière (bue avec modération) se fait aussi à Tours. Le V and B de l’Avenue Maginot prend les couleurs de nos voisins d’outre-Rhin avec déguisements, pintes de bières allemandes et musique dans une langue avec plein de B et de W.

Samedi 3 octobre à partir de 20h…

Traversons la Loire pour rejoindre Quinze Avenue Arthur Rimbaud. Soirée DJ set avec DJ Artich’ pour un set qu’on nous promet très groovy.

Lundi 5 octobre à partir de 20h…

Rue de Châteauneuf, Le Strapontin accueille Thomas Duvigneau (piano), David Salesse (contrebasse) et Patrick Fileul (batterie) pour une jazz session (entrée libre). Le trio reviendra également le 19.