StorieTouraine 29/09/20 - Annulation de la Journée des Fiertés à Tours ; Exclusions à la France Insoumise 37 ; L’Opéra de Tours dévoile sa saison...

Et manifestation de salariés de Boiron.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

-----------------

Nouvelle victime du coronavirus...

Le Centre LGBTI de Touraine et ses partenaires avaient déjà dû renoncer à leur Marche des Fiertés annuelle de l’été à cause des risques de transmission de la maladie en plein déconfinement. Cette fois c’est leur Journée des Fiertés de ce samedi 3 octobre qui fait les frais de l’épidémie. Imaginée pour compenser l’absence de défilé, elle a été annulée officiellement ce mardi en raison de la crise sanitaire. « Les bénévoles de l'association ont tout fait pour maintenir un temps fort de visibilité afin de dénoncer encore et toujours l'agressivité présente dans la rue contre les personnes LGBTI mais aussi dans les familles, au travail et dans les lieux publics. Nous partageons la déception de toutes les personnes qui attendaientavec impatience une journée afin de célébrer la diversité qui participe àla richesse de notre société, un moment sanctuarisé afin de partager ensemble un moment militant et rappeler l'importance de lutter contreles discriminations et les LGBTI+phobies » détaillent les organisateurs dans un communiqué.

Claude Bourdin n’est plus à la France Insoumise...

Il avait représenté le parti de Jean-Luc Mélenchon aux législatives en 2017 sur le circonscription de Tours-Centre... Et il voulait ausis le faire pour les élections municipales de 2020. Finalement, les instances nationales du mouvement de gauche ont choisi la liste d’Emmanuel Denis. De quoi agacer le militant politique qui avait tout de même tenu à afficher le logo de la section La Touraine insoumise sur ses affiches de campagne. Pour cela, il a été exclu du mouvement ainsi qu’une quinzaine d’autres personnes. Il s’en offusque cette semaine : « Cela traduit le fonctionnement d'un mouvement politique peu démocratique, c'est regrettable pour La France Insoumise et son programme l'avenir en commun qui ont la prétention de laisser le pouvoir aux citoyens. »

Débrayage chez Boiron...

Quelques salariés du laboratoire homéopathique qui travaillent à Tours-Nord et Notre-dame-d’Oé ont temporairement cessé le travail et manifesté ce mardi matin. Ils dénoncent la fermeture de 13 sites en France dont celui de Montrichard en Loir-et-Cher, mais aussi un plan de réduction d’effectifs qui va toucher l’Indre-et-Loire. Boiron justifie notamment cette restructuration par le déremboursement de l’homéopathie qui est une décision du gouvernement.

Basket...

Vendredi l’UTBM doit affronter Vitré pour le 1er match de la saison régulière de Nationale 1. Pour ce début de championnat, Monconseil sera une fois de plus en mode Covid avec seulement des places pour les abonnés du club et ses partenaires. pas de vente de billets au grand public. Le match sera néanmoins diffusé en streaming sur Internet et en accès libre.

Saison lyrique...

Dix jours après avoir annoncé l’arrivée d’un nouveau directeur à l’Opéra de Tours - Laurent Campellone - la ville a levé le voile sur les spectacles qui seront proposés dans les prochaines semaines et le sprochains mois au Grand Théâtre de Tours. La saison débutera le 23 octobre avec l’ensemble Argusan (musique traditionnelle mongole), puis un récital lyrique Rois et Démons le 29 octobre. Le 4 novembre, une soirée autour des musiques de l’Inde, l’ensemble Artifices le 19 novembre ou encore une fantaisie lyrique et culinaire le 9 décembre baptisée Carmen Cuisine.