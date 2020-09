StorieTouraine 27/09/20 – Foot, handball, hockey… Spécial sport : les principaux résultats du week-end

On revient également sur la déception de Sarah Guyot en kayak.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire et ce dimanche on s’intéresse aux principales équipes tourangelles mobilisées sur le terrain pendant le week-end…

Le foot en National 3…

Pas simple le début de championnat pour le Tours FC : 1 match reporté, 1 victoire… et désormais 2 matchs nuls. Ce dimanche, le club Ciel et Noir pointe à la 5e place de la poule régionale après un triste 0-0 concédé à Ballan-Miré samedi après-midi. Rien d’inquiétant pour les hommes de Nourredine El Ouardani qui ont simplement 3 points de retard sur le leader Amilly (avec un match en moins) mais quand même un constat : pas facile de trouver le chemin du but malgré un adversaire réduit à 10… De son côté, le FCOT est 7e avec le même nombre de points que les Tourangeaux et aucun match en retard.

Les autres résultats du jour : Montlouis perdu 1-0 à Châteauroux (et ferme toujours la marche au classement), Avoine s’est imposé 2-1 à Vierzon (autre prétendant sérieux à la montée en N2).

Photo de Une : Page Facebook Avoine OCC



Le CTHB débloque son compteur de victoires…

Les Chambraisiennes ont été battre Bourg-de-Péage avec la manière samedi soir dans la Drôme (30-20), de quoi s’offrir leur premier succès de la saison en championnat de 1ère division (LBE). Après un match nul et une nette défaite contre Brest, les voici plus en confiance avant de recevoir Mérignac à domicile le 9 octobre à 20h. D’autant plus appréciable que leurs adversaires du soir avaient gagné leurs deux premières rencontres de la saison. Le CTHB est actuellement 8e du championnat sur 14.

Et chez les hommes ?

Saint-Cyr-sur-Loire qui évolue en N1 (3e division) est allé battre Créteil 25-21 samedi en région parisienne. Un succès qui efface un peu la défaite de la semaine précédente contre Livry-Gargan à domicile (26-22).

Hockey…

Le dernier match de préparation des Remparts de Tours s’est transformé en festival de buts à la Patinoire : 9-1 face à Clermont-Ferrand. Rassurant pour l’efficacité offensive tourangelle à une semaine du retour de la compétition face à La-Roche-sur-Yon en Coupe de France, épreuve dans laquelle les Tourangeaux remettent les pieds après leur suspension pour raisons financières la saison précédente.

Basket…

Les Tourangelles du CEST qui évoluent en Nationale 2 ont battu Le Havre 85-76 ce samedi soir.

Kayak…

Ce week-end on aurait aussi dû vous parler des résultats de la Tourangelle Sarah Guyot à la coupe du monde sprint de kayak en Hongrie. Mais l’athlète est blessée au cou et elle a dû renoncer comme elle l’a expliqué sur ses réseaux sociaux samedi soir : « Deux semaines que je me demande comment je vais faire si j'ai mal comme ça, que je m'accroche aux petites améliorations. Que nenni c'est le bordel dans mon corps, ça tire de partout, et la douleur est aigüe. Désolée à mes coéquipières, Manon Hostens, Léa Jamelot, Vanina Paoletti pour l'abandon de poste, et merci à Margot et Vanina d'avoir pris le relai pour me remplacer. Merci infiniment au staff médical d'avoir fait tout leur possible pour moi. La jauge de frustration est à son comble, mais je vais devoir prendre le temps de me réparer, avant de revenir pour la saison prochaine. »