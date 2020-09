StorieTravaux 26/09/20 - Cette semaine perturbations à Tours, Joué et Saint-Avertin

Notamment sur l'A10.

Chaque dimanche sur Info Tours, on vous aide à circuler en listant les nouveaux chantiers programmés dans le département et portés à notre connaissance. Voici ceux qui vont vous concerner dans la semaine du 28 septembre...

----------------

A10 :

La nuit du vendredi 30 septembre, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en direction de Paris. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux rue Auguste Chevallier à Tours, (les nuits des 28, 29, 30 septembre et du 1er octobre, de 20h à fin de service), les arrêts Chevallier, Erables et Strasbourg ne sont pas desservis par la ligne 5.

Dès mercredi et jusqu’au 6 novembre à Notre-Dame-d’Oé, en raison de travaux rue de Couleuvrou, les arrêts L’Hôpitau, Coquinière, Couleuvrou, Rousseau, ND D’Oé Centre (direction Les Charmes), ne sont pas desservis par la ligne 56. Vous devez vous reporter aux arrêts provisoires, situés allée des Anémones et rue de l’Église ou à l’arrêt ND D’Oé Centre (Direction Vaucanson) situé rue du Vieux Bourg. Vous devez vous reporter à l'arrêt Général Renault, situé rue Giraudeau ou l’arrêt St Sauveur, situé Bd. Winston Churchill.

A partir de jeudi et jusqu’au 13 novembre à Saint-Avertin, en raison de travaux rue des Cicottées, les arrêts Vanneaux, Branchoire et Fresnel ne sont pas desservis par la ligne 36 dans les deux sens de circulation. Vous devez vous reporter à l'arrêt Provisoire situé rue Augustin Fresnel, ou à l’arrêt Horizon Vert situé rue Mansard.

A partir de mercredi et jusqu’au 6 octobre à Tours, en raison de travaux rue Léon Boyer, les arrêts Lamartine, Rouget de Lisle, Frumeaud, St Eloi et Clocheville ne sont pas desservis par les lignes 3 et 34. Vous devez vous reporter à l'arrêt Boyer situé Boulevard Preuilly, ou à l’arrêt Halles situé Place Gaston Paillhou, ou à l’arrêt Béranger situé Boulevard Béranger.

A partir de mercredi et jusqu’au 30 octobre, en raison de travaux rue des Jumeaux et de la Fourbisserie à Joué les Tours, les arrêts Fourbisserie, Calder et Perriers ne sont pas desservis par la ligne 14. Vous devez vous reporter aux arrêts provisoires, situés avenue de Bordeaux et rue des Perriers.