StorieTouraine 25/09/20 – 7 classes tourangelles fermées pour Covid ; Un piéton renversé Bd Heurteloup ; Coupe de France de Cosplay à Tours en 2022…

Et un point sur les sports du week-end…

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi.

Point Covid…

Alors qu’un nouveau décès a été annoncé en Indre-et-Loire en cette fin de semaine, on apprend également que 7 classes sont toujours fermées pour cause de coronavirus dans le département (et 14 autres dans le reste de la région). Aucune école tourangelle n’est totalement bouclée.La commune de La-Ville-aux-Dames rend le masque obligatoire aux abords des écoles et des accueils périscolaires.

Par ailleurs, sachez que le salon des collectionneurs qui devait se dérouler le week-end des 3 et 4 octobre à Monts est annulé en raison de l’épidémie. Le club de tennis de table de Joué-lès-Tours annonce le maintien de la première journée de championnat mais le report de la deuxième. Enfin le concert d’Aldebert initialement prévu le 20 décembre à l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours est décalé au 3 octobre 2021. Les billets déjà achetés restent valables mais il est aussi possible de se faire rembourser.

Accident Bd Heurteloup…

Un homme de 20 ans a été heurté par une voiture Bd Heurteloup ce vendredi matin, aux environs de 8h. Victime d’une fracture il a été hospitalisé au CHU Trousseau à Chambray. Le conducteur de la voiture est en fuite. La collision a eu lieu sur un passage pour piétons.

Encore une défaite des Remparts…

Battus mercredi par Angers (2-8), les hockeyeurs tourangeaux se sont inclinés 4-5 contre Meudon ce jeudi soir lors d’un nouveau match de préparation au championnat de D1. Ils doivent recevoir Clermont ce samedi à la patinoire pour poursuivre leurs tests de présaison. Il faudra se ressaisir d’autant que les Franciliens évoluaient en D2, un niveau en dessous de Tours.

3e journée de LFH…

Ce vendredi soir à 20h, les joueuses de Chambray-lès-Tours se déplacent à Bourg-de-Péage. Après un nul et une défaite, il faut qu’elles gagnent pour lancer leur saison.

Volley…

Environ 6 mois après la date prévue, Toulouse accueille le final four de la Coupe de France ce week-end. Le TVB y sera avec un premier match contre Paris ce samedi en demi-finale, avant d’espérer une qualification en finale face à l’équipe hôte ou celle de Poitiers dimanche. Ensuite ce sera l’heure de préparer le championnat (premier match contre Cannes le 3 octobre).

Grande compétition de cosplay…

Quelques jours après l’annonce des dates du Japan Tours Festival 2021 (fin février, du 26 au 28), on a déjà hâte de voir l’édition 2022 de l’événement dédié à la culture geek, japonaise et manga. Elle accueillera en effet la finale de la Coupe de France de cosplay, au lieu d’un simple concours de sélection. Les meilleurs costumes du pays seront donc présentés au Parc Expo de Rochepinard.