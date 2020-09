Achat de vélo à Tours : une aide de 300 à 400 euros

Elle sera votée en conseil municipal mardi 29 septembre.

Les élus du Conseil Municipal de Tours auront à valider une proposition de la majorité mardi 29 septembre, concernant une aide à l’achat de vélo pour les particuliers habitants Tours.

Poursuivant leur politique à l’égard des déplacements doux et des cyclistes, le maire Emmanuel Denis et son adjointe aux mobilités Armelle Gallot-Lavallée comptent suggérer aux élus de valider une aide à l’achat d’un montant maximum de 400 euros pour les vélos cargos ou adaptés (dans la limite de 50% du prix d’achat) et de 300 euros maximum pour les vélos classiques ou à assistance électrique (toujours dans la limite de 50% du prix d’achat). Une proposition un peu plus faible que celle que l’équipe portée par Emmanuel Denis avait indiqué dans son programme de campagne (elle proposait alors une aide de 400 euros pour l’achat de tout type de vélo). Cette mesure est budgétisée à hauteur de 50 000 euros par la ville.

Pour bénéficier de cette aide, il faudra résider à Tours et acheter un vélo chez un commerçant ou une association située dans l’une des 22 communes de la Métropole. Les vélos peuvent être d’occasion ou neufs. Si jamais le vélo nn’est pas disponible en magasin, il peut cependant être commandé mais seulement entre le 12 octobre et le 31 décembre 2020. Pour bénéficier de l’aide, il faudra fournir la facture d’achat. Attention, l’offre est limitée à un vélo par foyer.

En contrepartie de cette aide, le bénéficiaire s’engagera par un contrat avec la ville à faire marquer le vélo contre le vol, se doter d’un antivol de qualité lit-on (sans plus de détail), utiliser le vélo pour ses trajets utilitaires et aussi ne pas revendre le vélo en question dans les trois ans. Enfin à noter que cette aide est sans conditions de ressources.

Mathieu Giua