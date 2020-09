Grande braderie, Coupe du Monde d’Aquatisme, art contemporain… 7 événements pour égayer votre week-end

Et une conférence sur la BD à Joué-lès-Tours.

Chaque vendredi, Info Tours vous aide à programmer idéalement votre week-end. On vous a déjà parlé du Banquet Solidaire de l’Île Simon ou du Rendez-vous des Créateurs de Joué-lès-Tours mais il y a aussi plein d’autres événements qui vont vous plaire. Voici notre sélection, jusqu’à dimanche 27 septembre (évidemment il peut y avoir des changements en raison de la crise sanitaire, dans tous les cas pensez à prendre un masque avec vous) :

Le bon plan…

Comme chaque année, l’association Active et La Ressourcerie La Charpentière organisent une grande braderie sur leur site commun derrière le Bd Tonnelé, 153 Rue St François à Tours, à la frontière avec La Riche. C’est de 10h à 18h samedi, avec des prix minis de partout !

Festival d’art contemporain…

Samedi et dimanche à Montbazon c’est la sixième édition du Dôme festival au 31, rue des Moulins à Montbazon (entrée gratuite). « Malgré la situation actuelle que nous connaissons toutes et tous, nous tenions à maintenir le dôme, sa résidence et sa restitution publique. Cette année, douze artistes profitent d'une résidence entre le 11 et le 25 septembre et montreront le fruit de leurs travaux et collaborations » expliquent les organisateurs. Au total, 12 artistes présenteront leur travail. Ouverture de 11h à 23h.

On reste dans la vallée de l’Indre…

Pour sa cinquième édition le festival Ô Val de l’Indre jettera l’ancre sur le Pré-Vergé de Veigné samedi. Cette année, l’organisation et la programmation de cet événement ludique et familial a été confiée à la compagnie Fouxfeuxrieux. Vous découvrirez comment on peut allier avec brio l’eau et les arts de la rue au travers de spectacles, ateliers, initiations et de nombreuses surprises tout au long de l’après-midi. Ça commence à 14h, puis balade pédagogique à 15h pour découvrir la biodiversité du ruisseau du Mardereau.

Surtout, à 16h45, rendez-vous au championnat du monde d’Aquatisme ("Aquatisme" : Activité obsessionnelle consistant à vouloir coûte que coûte se mouiller et être dans l'eau alors que l'on se trouve en milieu urbain). Du toboggan artistique au kayak sur terrain sec en passant par l'apnée en aquarium, les athlètes ne reculeront devant rien pour faire de cette compétition un véritable exploit sportif et prouver au monde entier que l'Aquatisme, c'est super !

Des ateliers se succéderont tout au long de l’après-midi : cirque, bulles de savon, découverte de la musique avec les Jeux Music’eaux, découverte des espaces aquatiques avec le SAVI et le CPIE. Exposition avec le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine sur le milieu subaquatique. Et concerts à partir de 21h30 avec Tomazeltof puis Bekar.

Quoi de neuf dans le 9e art ?

Titre d’une conférence sur la BD organisée ce samedi à la médiathèque de Joué-lès-Tours du côté du Parc de la Rabière et à 16h. Frédéric Potet, journaliste et critique BD au journal Le Monde, vous guidera, à l'aide d'une sélection d'albums récents, parmi les grandes tendances et les différents genres de la bande dessinée, dressant ainsi un état des lieux de ce médium en pleine expansion.

Concert à Bourgueil…

Ce samedi, la salle des fêtes accueille Les Frères Dubz à 18h dans le cadre d’une tournée de concerts de groupes locaux émergents imaginée par le Conseil Départemental. Entrée gratuite.

Coverama à Joué-lès-Tours…

Un livre sort pour retracer l’histoire de la musique tourangelle à travers les pochettes de disques. L’occasion d’un événement au Temps Machine de Joué-lès-Tours ce samedi. 37° et Info Tours y seront associés via une conférence à 17h sur la culture en ces temps de crise sanitaire. L’expo Coverama sera à découvrir sur place avec un vernissage à 18h puis 3 concerts gratuits dès 19h :

Raphaël Guattari - Pop / Chanson (Le Temps Machine)

Les Pompiers - Jazz / Électro (Jazz À Tours)

Moonback Stage - Rock / Jazz (Tous en Scène).

Expo à Vouvray…

Mam Kaan expose une rétrospective de ses œuvres dès ce samedi et jusqu’au 7 novembre à l’espace Simone Veil de Vouvray. Des tableaux, illustrations, et gravures. Vernissage ce 26 septembre à 11h30.