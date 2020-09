StorieTouraine 24/09/20 – Travaux et bouchons sur le Bd Louis XI ; 15 ans de prison pour avoir secoué un bébé ; Le spectacle d’Inès Reg reporté…

Et la défaite des Remparts contre Angers.

La StorieTouraine vous résume quotidiennement l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

Travaux et bouchon…

Evitez le Bd Louis XI de Tours jusqu’à ce vendredi 25 septembre à 18h. Des travaux compliquent grandement la circulation, également perturbée ce jeudi matin après un accident sur le périphérique (4 blessés légers).

Interpellation au lycée Ste Ursule…

Ce jeudi matin la police est intervenue du côté du lycée Ste Ursule après un appel signalant un homme menaçant (il s’en est pris à un conseiller principal d’éducation de l’établissement de la Rue Emile Zola en centre-ville de Tours). Ivre, il a également eu des mots envers une policière. Cet homme de 39 ans originaire de Nazelles-Négron a fini par être interpellé et présenterait des signes de fragilité psychologique.

Assises d’Indre-et-Loire…

Depuis lundi la cour jugeait le beau-père d’un bébé décédé il y a près de 4 ans – en février 2017 – après avoir été secoué. Il a été condamné à 15 ans de prison. La mère de l’enfant a également écopé de 4 ans de réclusion pour violences et pour ne pas avoir donné l’alerte au moment des faits qui se sont déroulés à Bourgueil. La petite victime avait à peine un an. Sa mère avait 19 ans.

Mobilisation de magistrats…

Ce jeudi vers 13h une trentaine de magistrats du tribunal de Tours se sont rassemblés Place Jean Jaurès pour envoyer un message à Emmanuel Macron et à son ministre de la justice Eric Dupont-Moretti. Ils évoquent la remise en cause de leur impartialité après l’ouverture d’une enquête envers 3 membres du Parquet National Financier en lien avec le futur procès en correctionnelle de l’ancien président Nicolas Sarkozy. Le syndicat de la magistrature estime que le garde des sceaux est pris dans des conflits d’intérêt.

Une ministre à Vouvray et Amboise…

La ministre déléguée à l’industrie Agnès Pannier-Runacher est attendue ce vendredi en Touraine pour parler du plan de relance post-Covid.

La ministre débutera par la visite des Laboratoires Chemineau à Vouvray qui développent et fabriquent des produits de santé autour du respiratoire, de la douleur et de la dermatologie. Elle signera 3 contrats de Volontariat territorial en entreprise. Ce VTE vise à attirer des jeunes diplômés dans les PME en contrepartie d’un accès facilité à des responsabilités auprès des chefs d’entreprises. Dans ce cadre, les entreprises bénéficient d’une aide financière de 4 000€. La ministre se rendra ensuite au lycée professionnel Jean Chaptal, à Amboise, où elle échangera avec les élèves et les professeurs d’une classe de terminale professionnelle « Plastique et composites » puis d’une classe de BTS « Production ». Elle doit enfin rencontrer le président de la région François Bonneau.

Hockey…

Ce mercredi soir Tours recevait Angers, équipe de Ligue Magnus au niveau largement supérieur aux Remparts. Après une défaite 7-0 contre cette même formation la semaine dernière en Maine-et-Loire, cette fois les Tourangeaux ont perdu 8-2. Ils poursuivront leur préparation au championnat de D1 samedi face à Clermont.

Volley…

Le TVB a trouvé le remplaçant de Renan Buiatti (blessé). Ce sera un joueur bélarusse : Artur Udrys, 2m12, et précédemment en poste dans l’équipe de Varsovie en Pologne.

Report…

La Covid entraîne encore un report de spectacle : Inès Reg devait faire rire l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours le 11 novembre… Ce sera finalement le 2 juin 2021. Les places restent valables pour la nouvelle date, vous pouvez aussi vous faire rembourser auprès de la société qui vous les a vendues.