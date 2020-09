3 romans tourangeaux à dévorer cet automne

De sacrées aventures au programme.

Comment ça il n’y a plus rien sur votre table de chevet ? Il fut faire un petit effort, on est en pleine rentrée littéraire avec environ 500 romans qui débarquent dans les rayons de La Boîte à Livres, Cultura, la Fnac, La Petite Librairie du Centre-Ville de Loches ou Lu & Approuvé à Amboise. Pensez à faire du stock, en cas de nouveau de confinement. Et même, tiens, lisez local : plusieurs titres aux couleurs de l’Indre-et-Loire ont fait leur apparition ces derniers jours, voici notre sélection :

1 - Histoires de la nuit par Laurent Mauvignier aux éditions de Minuit

Voilà un ouvrage de 640 pages qui ne va pas vous laisser de marbre. L’histoire nous entraîne au beau milieu d’un petit hameau qui pourrait bien se trouver en Touraine (l’auteur est originaire de Descartes). Sur place seulement trois maisons, dont une à vendre. Dans les autres vivent respectivement un couple et sa fille de dix ans ainsi qu’une artiste peintre. Leur vie est plutôt tranquille, du moins en apparence. Il y a les lettres anonymes qui arrivent chez Christine, Marion qui sort jusqu’à pas d’heure pour éviter son train-train familial, Patrice l’éleveur de vaches qui cherche la compagnie dans les bras d’autres femmes en ville…

Si les premières pages s’efforcent de poser un décor plutôt moribond, les suivantes nous décrivent dans les moindres détails une soirée d’anniversaire qui tourne au règlement de comptes et au drame. Un huis-clos haletant, où l’on pénètre tour à tour dans l’esprit des différents protagonistes au point de ne plus réussir à les lâcher.

2 – Une certaine idée du paradis par Elisabeth Segard aux éditions Calmann Levy

Cette fois c’est sûr on est en Touraine, encore une fois dans le monde rural. Un petit village fictif baptisé Mouy-sur-Loire où il se passe des choses bien étranges (meurtres en série et disparition de reliques religieuses). Tout commence quand une citadine rachète une vieille maison dans le but d’en faire un site touristique. Bourrée de principes à faire bondir les opposants du nouveau maire de Tours, elle va réussir à se faire un nombre conséquent d’ennemis en un minimum de temps. Le roman nous présente aussi un curé aux méthodes un peu limites pour remplir son église, une mairesse dévouée à sa tâche et un laitier un peu véreux. Sans parler de l’odieux préfet.

Dans ce deuxième roman, la journaliste tourangelle reprend les ingrédients qui avaient fait la réussite de son premier ouvrage : une aventure rocambolesque ponctuée de vannes aussi efficaces qu’invraisemblables. S’y cache aussi de vraies réflexions sur les dilemmes de nos campagnes…

3 - L'Acier et la soie d'Anna Logon chez City Editions

Le 1er roman d'une Tourangelle paru le 16 septembre dernier. On part en plein XIXe siècle, suivre les aventures de Charlotte qui visite l'exposition universelle de Paris en 1878. A ses côtés : son père, maître fondeur qui lui transmet la passion pour le travail industriel. Admirative de Gustave Eiffel, l'enfant entreprend de suivre l'illustre inventeur du monument le plus célèbre du monde. Un roman qui aborde la délicate question de l'émancipation féminine dans un métier très masculin. Le papa de Charlotte n'est pas motivé par le projet, on se moque d'elle, aussi. La promesse de grandes aventures mais surtout de difficiles épreuves à surmonter... Surtout quand un secret de famille se rajoute à tout ça !