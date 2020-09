StorieTouraine 23/09/20 - Un festival et un tournoi de tennis annulés cause Covid ; Tests Covid jusqu’à 22h au CHU ; Florent Pagny annoncé à Tours...

Et Les Remparts qui affrontent Angers en amical.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi...

----------------

Dépistages Covid...

Après l’ouverture d’un site de test pour les étudiants ce mercredi à la fac de Tours aux Deux-Lions, notez que le CHU ouvre le sien ce jeudi jusqu’à 22h. Il est accessible sans rendez-vous ni ordonnance.



Par ailleurs, l’Université de Tours devra mettre en place - dès lundi - une distanciation entre tous les étudiants : soit 1m entre deux personnes, soit un siège libre en salle ou en amphi. Une mesure supplémentaire après l’interdiction des soirées étudiantes. Il faut dire que dans la métropole de Tours, le taux de diffusion du virus est deux fois supérieur au seuil d’alerte national.

Annulations cause Covid...

Deuxième année consécutive sans open de tennis féminin à Joué-lès-Tours. Après une année 2019 marquée par des soucis financiers, cette fois c’est la crise sanitaire qui a eu raison de la compétition. Son organisateur annonce néanmoins son retour dans le calendrier officiel dès l’automne 2021. Le 1er prix est de 25 000$.



De son côté, le festival Les Courants d’Amboise renonce également à son édition 2020 sous sa formule automnale, vouée à remplacer les concerts auparavant organisés en été sur l’Île d’Or : « l'épidémie de coronavirus ne fait aucun effort pour rendre possible et agréable l'activité artistique ! C'est avec beaucoup d'amertume mais en responsabilité que nous avons décidé d'annuler notre festival. La réduction des jauges rend en effet intenable la tenue de ce festival dans les salles en configuration assise. L'interdiction prolongée des concerts debout rendrait ridicule l'organisation de festival à connotation punk ou rock. Avec les artistes, nous travaillons à la possibilité d'un report en octobre 2021 L'organisation va prendre l'attache des partenaires publics qui devaient soutenir et accueillir l'édition 2020 afin de solliciter le report de ce soutien sur l'année prochaine » explique l’équipe.



Pierre Perret, les Wampas, Oldelaf, Marcel et son Orchestre, Gérald Genty, Jonathan Lambert, Cadillac, Boule, Raoul Petite, Rien dans ton folk étaient annoncés.

Hockey...

Une semaine après une défaite 7-0 sur la glace angevine, Les Remparts de Tours reçoivent Angers en amical ce mercredi soir ç la patinoire. Coup d’envoi à 20h contre cette formation de Ligue Magnus, l’élite.

Florent Pagny à Tours...

Alors que l’actualité nous envoie plus d’annulations de concerts que d’annonces de nouvelles dates, on peut quand même noter que Florent Pagny sera au Parc Expo de Tours le 25 janvier 2022 à 20h. Tarifs des places : de 40 à 70€. Ce sera la tournée de ses 60 ans.