Une aire de jeux pour enfants autistes à l’hôpital Bretonneau

Elle est adaptée à leurs besoins.

On ne le sait pas forcément, mais l’hôpital Bretonneau de Tours accueille régulièrement des enfants souffrant de troubles du spectre autistique dans le cadre d’un suivi régulier. Ça se passe dans un petit bâtiment situé derrière la chapelle, pas très loin de la maternité ou du site de néonatologie. Depuis quelques semaines, une aire de jeu a poussé dans la cour, juste devant l’entrée des locaux médicaux. A première vue, elle ressemble à beaucoup d’autres avec un toboggan, une petite maison et une piste circulaire dédiée au vélo et à la trottinette. Il y a même le Stop et les passages piéton. Et sur le côté, des panneaux pour écrire à la craie.

A y regarder de plus près, ces jeux extérieurs ont été spécifiquement pensés pour ce public particulier. « La mise en place d’une aire de jeux dans la cour offre ainsi un espace de récréation propice à la rencontre, à l’entrainement des interactions et habiletés sociales et à l’expérimentation d’activités motrices » explique le CHU.

Chaque jour, 70 enfants fréquentent Bretonneau. Les plus jeunes ont 6-7 ans, les plus âgés autour de 12 ans.

L’aménagement de cette aire de jeu a coûté 22 000€, financés avec l’aide du Fonds de Dotation de l’Hôpital qui a également reçu un soutien de la Fondation Pièces Jaunes ou d’apprentis de la Cité des Formations (le CFA des Douets) pour la réalisation du projet.