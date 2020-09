[Tournée des bars] Nouveau bar, karaokés, Nuit des Célibataires… Ce que préparent les bars tourangeaux cette semaine

De la musique, aussi.

Chaque mercredi Info Tours sélectionne pour vous quelques événements organisés par les bars et restaurants d’Indre-et-Loire. Envoyez-nous ceux de votre établissement par mail pour la semaine prochaine !

Double karaoké !

Choisissez votre bar pour chanter entre deux portions de frites : ce jeudi de 19h à 22h30 karaoké chez Holly’s Dinner à l’Heure Tranquille à Tours, et un autre chez Au Bureau quartier Vaucanson à Tours Nord. Dans les deux cas tout près du tram (vous pourrez vous entraîner en chantant les jingles des stations).

Nouveau bar…

Celui-là, il faut chercher. Direction Tours-Nord, où le restaurant Gaspard ouvre sa réserve sous le nom de Quinze, un bar à cocktails qui diffusera beaucoup d’événements sportifs. Et qui organise son premier événement ce vendredi à 21h : un concert avec Station Kaameleon. Un duo en acoustique Rue Arthur Rimbaud (entrée par la porte de derrière du bâtiment).

Piano-bar…

Tout autre style musical ce jeudi dès 20h chez 20 sur Vins Avenue Maginot : le bar accueille Frédéric Godart pour une soirée piano.

Soirée célibataires…

L’hiver on est mieux à se blottir contre un autre humain que dans un plaid sans sentiments ? C’est le moment de se bouger : le bar L’Aventure qui sert de très bons cocktails Place de la Victoire organise sa seconde soirée pour filles et gars célibs ce vendredi. Jusqu’à 22h, on ne peut rentrer que si on cherche l’amour. Réservation obligatoire au 09 81 84 26 26.

Soirée pole dance…

A présent direction le quartier Aucard pour une soirée danse du côté du Grand Cagibi. Précisément pole dance ce vendredi dès 20h30… avec démonstrations et surtout la possibilité d’essayer ! C’est bien plus physique que ce que vous imaginez…

Ohé ohé…

A Tours, le Canadian Café fait un Bal Maské samedi dès 21h30 avec DJ M1000et1nuit aux platines pour un mix rétro dance machine. Le tout complétement Covid-friendly dans la Rue des 3 Ecritoires. Attention max 20 personnes en intérieur (+ terrasse).