StorieTouraine 22/09/20 – Pollution aux produits pharmaceutiques à Monts ; Désormais 3 décès Covid à l’EHPAD de Rochecorbon ; Tours-Pau en basket…

Et un débrayage chez Top Office.

La StorieTouraine vous fait un point quotidien sur l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

----------------

Pollution de l’Indre…

L’alerte a officiellement été donnée dimanche au grand public mais elle date du 11 septembre : on a retrouvé des produits pharmaceutiques dans l’eau de l’Indre à Monts, pas moins de 2m3 (c’est beaucoup). La fuite viendrait de l’entreprise Recipharm qui évoque un accident en date du 7 septembre. Les autorités ont été prévenues en fin de semaine dernière, de la mairie à la préfecture en passant par le parquet. La pêche est désormais interdite à Monts et dans les communes en aval, quand on descend le cours de l’Indre. Une inspection a été ordonnée de la part de la Direction Régionale de l’Environnement. Jointe par France Bleu, la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire indique qu’elle porte plainte.

Photo d'illustration.



Covid-19 : nouveau décès à Rochecorbon…

Une femme de 102 infectée par le nouveau coronavirus est décédée des suites de la maladie à l’EHPAD du Clos St Vincent à Rochecorbon. C’est la 3e victime de l’épidémie dans cet établissement. D’après l’ARS, une trentaine de cas ont été détectés dont 22 chez les résidents.

Covid-19 : appel aux volontaires…

Comme pour la première vague de l’épidémie au printemps, la préfecture d’Indre-et-Loire appelle les professionnels de santé qui veulent renforcer les structures sanitaires à se faire connaître pour pallier aux besoins à l’hôpital ou dans les structures médico-sociales. Elles doivent s’inscrire sur renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr.

Débrayage à Chambray…

L’entreprise Top Office prévoit 105 suppressions de postes en France et 3 en Touraine. Les salariés étaient appelés à cesser le travail ce mardi matin et un rassemblement a été organisé devant l’enseigne chambraisienne. Le magasin est resté fermé 2h.

Coupe de France de basket…

Ce mardi soir on joue les 64e de finale de la compétition, et Tours reçoit Pau-Orthez. Un match ardu pour l’UTBM car les Palois évoluent en Elite, soit deux division au-dessus des Tourangeaux. Le coup d’envoie sera donné à 20, Halle Monconseil.