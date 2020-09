[Faut y aller] Les 3 expos indispensables de la rentrée en Touraine

A Tours et La Riche.

L’art fait sa rentrée en Indre-et-Loire avec des expos pour s’évader très loin autant que pour se replonger dans les mois difficiles du début d’année lorsque le confinement rythmait notre quotidien. Voici les sorties conseillées par la rédaction…

1 – Marie-Anita Gaube au CCC OD

Jusqu’au 7 mars 2021, cette jeune artiste de la région Auvergne-Rhône Alpes présente une trentaine d’œuvres dans la Galerie Noire du Centre de Création Contemporaine de Tours. Le résultat de presque 10 ans de travail, et des tableaux audacieux, colorés, qui invitent à l’introspection tant ils dégagent de mystères. Inspirée par son voyage au Mexique autant que par ses rêves, Marie-Anita Gaube nous entraîne dans un imaginaire à la fois joyeux et fantomatique, avec de multiples détails, des histoires complexes, des émotions fortes et quelques surprises.

Pour en savoir plus, allez lire notre compte-rendu de visite sur 37 degrés

2 – 3 photographes à La Laverie

La galerie de La Riche revient sur le confinement du printemps 2020 avec les œuvres d’Alain Le Bacquer, Frederik Froument et Guillaume Le Baube. Alors qu’une file d’attente chez le boucher, une femme qui fume à la fenêtre ou une famille allongée sur son canapé semblent être des images banales, elles prennent tout leur sens dans cet espace de 300 mètres carrés. Les scènes sont inédites, comme celle où une personne âgée, écouteur à l’oreille et jogging, fait son heure de marche quotidienne devant un mur tagué.

Expo jusqu’au 29 octobre. Pour en savoir plus, lire notre article détaillé sur 37 degrés

3 – Les couleurs de la rentrée à La Boîte Noire

Déjà la dernière semaine pour s’extasier devant le travail du peintre suisse Franck Bouroullec et du sculpteur tourangeau Olivier Caux. Une exposition colorée, pop et dynamique. De sacrées bouilles d’animaux, des regards profonds, des silhouettes guillerettes et chatoyantes. Mais aussi le visage de Charlot ou celui du dessinateur Cabu, forcément singulier. Un univers attrayant pour cet accrochage de rentrée qui donne le sourire.