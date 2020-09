StorieTouraine 21/09/20 - La N10 coupée après un accident de camion ; Covid à SPDC, 2 classes fermées ; La fac de médecine fermée pour les 1ères années...

Et l’hôtel de ville de Tours illuminé en or toute la semaine.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi...

--------------

Accident de camion...

Il était environ 3h45 ce lundi matin quand un camion transportant des matières dangereuses s’est couché sur le bord de l’ex N10 au niveau d’Auzouer-en-Touraine. Le chauffeur n’a pas été blessé et sa cargaison n’a pas fui dans la nature mais par précaution les pompiers ont coupé la route sur 7km entre Château-Renault et l’échangeur de l’A10, mettant en place une déviation. Des dépanneurs ont été envoyés sur place pour évacuer le véhicule, et un autre camion appelé pour récupérer la cargaison.

Point Covid...

Ce dimanche, l’Université de Tours a annoncé que les élèves de 1ère année de la fac de médecine ne seraient plus accueillis sur le site Tonnelé à partir de mardi, dans le but de limiter les contacts dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Plus de 1 000 élèves sont concernés par cette décision. Ils devront désormais suivre les cours à distance, en regardant des vidéos enregistrées par leurs enseignants. Les autres sections de l’Université de Tours ne sont pas touchées.

De son côté, la ville de saint-Pierre-des-Corps indique qu’après l’infection de deux enseignants, une classe de grande section de maternelle est fermée à l’école Henri Wallon et une classe de CM1 à Pierre Semard . 9 enseignants cas contact doivent par ailleurs rester chez eux mais ils sont remplacés dont leurs élèves continuent de se rendre à l’école normalement. Rappellons qu’à partir de ce mardi 22 septembre le protocole sanitaire Covid évolue : désormais, un élève positif dans une classe n’entraînera pas l’isolement automatique de tous ses camarades. La période de quarantaine est par ailleurs réduite de 14 à 7 jours.

Feux de voitures...

Ce dimanche vers 20h30, une trentaine de voitures ont brûlé dans une casse auto près du rond-point de l’Avion à Parçay-Meslay. Ça représenté environ 10% du parc de l’entreprise. Il a fallu 3h pour tout éteindre, et à priori l’origine du feu est accidentelle.

L’hôtel de ville de Tours couleur or...

Après une illumination en rouge la semaine dernière pour soutenir le secteur de l’événementiel dans le cadre du mouvement national Alerte Rouge, la mairie de Tours change le filtre de ses spots au profit d’une couleur or dès ce lundi. Cette fois, l’objectif est de s’associer à la semaine de lutte contre les cancers de l’enfant. C’est la 3e année que la commune soutient cette initiative.

Coupe de France de foot...

Le Tours FC s’est qualifié pour le 4e tour de Coupe de France ce dimanche en s’imposant 5-1 sur le terrain de Mehun-sur-Yèvre. De son côté, Avoine a fait un véritable carton contre Olivet, club de 7e division : 15-0.

Foot (bis)...

L’équipe féminine du tours FC a battu Fleury-les-Aubrais 10-0 ce week-end dans le cadre du championnat de R1.

Concert...

Yannick Noah devait venir à Tours le 27 novembre. En raison de la crise saniitaire la date est reportée au 3 juin 2021. Les billets restent valables mais peuvent aussi être remboursés.