[Article collaboratif] Qui recrute cet automne en Touraine ?

Plusieurs offres disponibles.

Info-Tours.fr se mobilise une nouvelle fois pour l'emploi. Notre média est un fort vecteur de partage d'information. On en profite pour vous aider à trouver du travail... ou à recruter les nouveaux talents de vos entreprises. Sur cette page, vous trouverez les offres arrivées jusqu'à nous pour l’Indre-et-Loire. Attention : nous publions seulement les offres pour une entreprise en particulier.

Pour enrichir la liste, écrivez-nous à [email protected] ou par message privé sur les réseaux sociaux, puis nous actualiserons cet article.

Informations dont nous avons besoin : Nom et commune de l’entreprise qui recrute / Pour quel(s) type(s) de poste(s) ? / Missions / Quel contrat, quel volume horaire, quelle rémunération ? / Conditions (diplôme, permis…) / Contact pour postuler.

Nous nous réservons la possibilité de refuser toute proposition qui ne correspond pas à nos critères. Par ailleurs, si vous postulez plusieurs jours après la première mise en ligne, il est possible qu'une offre ait déjà trouvé preneur.

Ideal Clotures



L'entreprise installée depuis 2004 à Sorigny et qui compte actuellement une vingtaine de salariés recrute une deuxième personne pour de l'assistance commerciale.

Mission : contribuer activement au développement commercial de l'activité et vous assurez la gestion commerciale des dossiers clients en cours. (Réaliser les rendez-vous client magasin. Réaliser les devis. Participer aux actions commerciales (portes ouvertes, foire ou autres). Gérer le planning des chantiers. Faire des demandes de devis chez les fournisseurs...).



Poste en CDI , temps plein , salaire : Fixe + Prime collectives, PEE et mutelle Envoyez votre candidature (CV+LM) à [email protected]

Job dating

Beaucoup de professionnels de la restauration recherchent toujours leur(s) apprenti(es) en cuisine ou en salle.



La Cité des Formations de Tours-Nord a encore des places pour des formations en cuisine et en salle allant du CAP au BTS et différentes Mentions Complémentaires :



Mention Complémentaire Employé Barman,

Mention Complémentaire Sommellerie,

Mention Complémentaire Accueil - Réception,

Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant



Afin de mettre en relation les employeurs à la recherche d'apprenti(es) et les jeunes en recherche d'un contrat en apprentissage, un Job Dating est prévu le lundi 5 Octobre de 16h à 18h, 8 allée Roger Lecotté à Tours Nord.

Un job dating est également organisé au Campus des Métiers de Joué-lès-Tours ce lundi 21 septembre de 14h à 18h. Il faut appeler ou s'inscrire sur www.campusdesmetiers37.fr.

Recherche serveur ou serveuse :

Le Bistrot des Belles Caves, Tours centre, fermé le dimanche et le lundi, recherche un(e) serveur (se) confirmé(e), votre intérêt pour le vin est un atout indispensable. Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique et souriante vous assurez un service de qualité avec amabilité et discrétion. Type d'emploi : Temps plein, CDI. Envoyez vos candidatures par mail, à l'adresse suivante : [email protected]

Ergothérapeute :

La Mutualité Française et son Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile "Mirabeau" de Tours (37) recrute 1 ergothérapeute en CDI à temps partiel.

Poste à pourvoir pour le mois d'octobre. Infos et candidature sur ce lien.

Chez Tonton :

Le restaurant de Tours recherche son nouveau chef ; une personne "indépendante motivée et sérieuse" avec une expérience en tant que chef de cuisine ou second de cuisine. Dimanche et Lundi off. Contrat CDI 41h/semaine. Rémunération selon profil. Prise de poste immédiate. Contact par ici.

Offre de stage :

La marque de mode tourangelle Mardi Matin recherche un ou une stagiaire pour une mission de 2 mois, spécialisé marketing digital-communication / commercial, qui puisse répondre à un petit tas de missions ponctuelles. La mission se passe à Tours. [email protected] pour la candidature.

Aux portes de la Touraine...

Le Zoo de Beauval recrute et a mis plusieurs offres en ligne sur son site Internet.