StorieTravaux 20/09/20 - Tours et Chambray : des fermetures sur l'A10 cette semaine

Et travaux Bd Preuilly.

Chaque dimanche sur Info Tours, on fait le point concernant les nouveaux chantiers portés à notre connaissance. Pour vous aider à circuler dans les jours qui suivent...

A10 :

Jusqu'au 16 octobre à 12h, jour et nuit : risque de ralentissement entre les échangeurs de Tours-nord (n°19) et de Saint-Avertin (n°22), dans les deux sens de circulation.



Les nuits du mardi 22, du jeudi 24 et du vendredi 25 septembre, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Tours-centre (n°21), en provenance de Paris. Fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Vouvray (n°20), en provenance de Paris. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.



La nuit du jeudi 24 septembre, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Chambray-lès-Tours (n°23), en provenance de Bordeaux.



Jusqu'au mercredi 23 septembre à 6h, jour et nuit : sortie à l'échangeur de Tours-centre (n°21) en provenance de Paris possible uniquement en direction du boulevard Heurteloup.

Travaux avec perturbations Fil Bleu :

A partir de ce mardi 22 septembre, le Bd Preuilly de Tours sera en parti fermé pour travaux pendant 3 semaines. Les arrêts MAME et Preuilly ne sont pas desservis par les lignes 3, 4, 15 et 34 dans les deux sens. Vous devez vous reporter à l'arrêt provisoire situé rue du Commandant Bourgouin, ou à l'arrêt provisoire situé rue du Docteur Chaumier ou à l’arrêt Lamartine situé rue Léon Boyer.

Toujours à Tours, en raison de travaux boulevard Tonnellé, l’arrêt Tonnellé n’est pas n’est pas desservi par la ligne 4 (dans les deux sens). Vous devez vous reporter à l’arrêt Bretonneau, situé Boulevard Tonnellé. Fin du chntier vendredi 25.

Au nord de la Loire, en raison de travaux rue Daniel Mayer jusqu'à la fin de l'année, les arrêts Pas Notre Dame ne sont pas desservis par les lignes 17 et 68. Vous devez vous reporter à l'arrêt Mayer situé rue Daniel Mayer, où à l’arrêt Collège Ronsard situé rue Daniel Mayer. Et jusqu'à vendredi, en raison de travaux rue Joseph Priestley, les arrêts Duval ne sont pas desservis par la ligne 17. Vous devez vous reporter à l'arrêt Priestley situé rue Christian Huygens, ou à l’arrêt Europarc situé rue de la Milletière.

Enfin à Joué-lès-Tours, toute la semaine, En raison de travaux rue d’Amboise à Joué les Tours, l’arrêt Clos Lucé n’est pas desservi par la ligne 15 (dans les deux sens de circulation). Vous devez vous reporter aux arrêts Provisoires, situés rue de Chambord.